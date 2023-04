Dorival Júnior enaltece trabalho de Ceni, mas alerta: "Precisamos melhorar"

O início de noite deste sábado (22) marcou uma nova era para o São Paulo Futebol Clube. Dorival Júnior, novo comandante do Tricolor, fez sua primeira partida em seu retorno ao clube e conquistou um importante resultado em meio aos mais de 41 mil torcedores presentes no Morumbi. Em casa, o novo técnico conquistou os três pontos após vencer o América-MG por 3 a 0, com gols de Luciano, Calleri e Marcos Paulo.

O treinador, que já passou pelo Morumbi entre as temporadas de 2017-18 enalteceu o legado deixado por Rogério Ceni, que ocupava o cargo de técnico da equipe até a última quarta-feira.

"Muito delicado você falar assumindo a posição do que o Rogério representa. Para mim, até incomoda ter que falar algo a respeito, porque primeiro é uma pessoa que tenho carinho e respeito especial. Toda história dele no São Paulo e coincidências da vida, eu entro no momento em que o Rogério está saindo. Claro que fico feliz por voltar ao São Paulo, mas me coloco no lugar do Rogério, imagino como ele está se sentindo, somos humanos. Ainda mais com tudo que ele deixou, o legado", disse o treinador.

O resultado por 3 a 0, porém, não resume perfeitamente o que foi a partida. Por muitos momentos, a equipe da casa sofreu com grandes perigos oferecidos pelo América, que parou nas mãos de Rafael, destaque são-paulino na partida.

"Vou tentar fazer meu melhor, dando sequência ao que ele estava desenvolvendo, usar bastante o que ele vinha fazendo. Hoje foi uma partida difícil, um resultado talvez não reflita o que foi o jogo. A gente tem que exaltar a equipe, foi uma semana dura, complicada. Você desfoca algumas coisas com o tanto de notícia que sai. Desempenho bem menos, resultado natural. A postura que a equipe teve fez o jogo acontecer. Se não tiver esse extra fatalmente você vai sofrer. Tivemos a postura dentro da condição que tivemos nos 90 minutos. O placar não espelha o que foi o jogo. Estamos felizes com entrega, dedicação, mas incomodado porque precisamos melhorar muito para a sequência", completou Dorival.

O Tricolor volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30, para enfrentar o Ituano no segundo e decisivo jogo da terceira fase da Copa do Brasil.