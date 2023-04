São Paulo encara América-MG na primeira partida sem Rogério Ceni

Neste Sábado (22), o São Paulo recebe o América-MG no Morumbi, às 18h30, em jogo válido pela segunda Rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Este duelo marcará a estreia do novo técnico do Tricolor, Dorival Júnior.

Vida nova?

O São Paulo, na primeira rodada do Brasileirão, foi derrotado pela equipe do Botafogo por 2 a 1. Depois disso, derrotou o Puerto Caballo por 2 a 0 na Sul-Ameircana. Mesmo assim, Ceni perdeu o cargo.

No geral, nas últimas cinco partidas disputadas, a equipe paulista acumula duas derrotas, duas vitórias e em empate. O clube vive um momento de turbulência, pois nos últimos dias, o treinador até então no comando, Rogério Ceni, foi demitido de seu cargo, e para o seu lugar, foi contratado o atual campeão da Copa do Brasil e Libertadores, Dorival Jr.

O novo técnico já terá de encarar desafios importantes para que o São Paulo tenha tranquilidade e respaldo para o resto da temporada. Após o duelo contra o América-MG, terá de fazer um resultado positivo contra o Ituano fora de casa na partida de volta da Copa do Brasil - o jogo de ida terminou empatado.

O São Paulo, levando em conta os últimos jogos, deve jogar com: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista; Mendéz, Rodrigo Nestor, Michel Araújo e Wellington Rato; Luciano e Calleri.

América tenta recuperação após derrotas seguidas

O América, em sua estreia no Campeonato Brasileiro 2023, foi derrotado pelo embalado Fluminense por 3 a 0. A partida foi realizada na casa do Coelho, na Arena Independência Na sequência, o time perdeu para o Defensa y Justicia, na Argentina, por 2 a 1, pela Sul-Americana.

Com três derrotas nos últimos quatro jogos, o América-MG busca retomar os bons resultados. Vágner Mancini deve escalar o time com: Matheus Cavichioli, Nino Paraíba, Éder, Iago Maidana (Ricardo Silva) e Marlon; Lucas Kal (Martinez), Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Everaldo e Mastriani (Henqrique Almeida).

O Árbitro da partida será Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA/RJ), e na cabine do VAR, o comandante será Daniel Nobre Bins ( VAR-FIFA/RS)