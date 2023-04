São Paulo anuncia demissão de Rogério Ceni; Dorival Jr é o nome mais cotado

Na tarde desta quarta-feira, o clube anunciou em suas redes sociais o desligamento do técnico Rogério Ceni e de seus auxiliares, entre eles, Charles Hembert, Leandro Macgnan, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto.

A notícia veio de uma forma conturbada, pois na tarde da última terça-feira (18), se especulava muito sobre a saída do treinador mesmo com uma possível vitória do Tricolor Paulista na Copa Sul-Americana, e foi dito e feito, o São Paulo venceu a equipe do Puerto Cabello por 2 a 0 no Morumbi, com gols de Marcos Paulo e Michel Araujo, porém, mesmo com o bom resultado a cúpula são-paulina opta pelo saída do brasileiro.

Motivo

Muitos se perguntam o porque da decisão de demitir o Rogério Ceni do cargo de treinador do São Paulo Futebol Clube, e não houve nenhum esclarecimento oficial por parte da diretoria do tricolor, mas de acordo com as opiniões dos torcedores nas redes sociais, o que mais vinha os incomodando e fazendo com que a pressão crescesse cada vez mais é pelo fato do time não ter uma sequência de jogos bom e atuações sólidas da equipe, e que de acordo com muitos, isso estava ficando insustentável e difícil de segurar.

Dorival é o favorito

Após a demissão do treinador, especularam-se diversos nomes que seriam aptos a assumir o comando técnico da equipe, porém, de acordo com o jornalista Gabriel Sá, o Dorival Jr é o nome preferido da diretoria, e que até mesmo já tem um encaminhamento com o próprio

O último trabalho de Dorival Jr a frente de uma equipe, foi com o Flamengo, em que o treinador obteve ótimos resultados, tendo sido campeão da Libertadores e Copa do Brasil em 2022.

Próximo Compromisso

O São Paulo têm seu próximo compromisso neste sábado (22), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2023, em que enfrentará o América MG, no Morumbi às 18h30. Com a queda do treinador Rogério Ceni do comando técnico, a tendência é que Belletti assumo o comando da equipe neste duelo.