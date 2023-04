Mirassol vence Sampaio Corrêa em São Luís pelo Campeonato Brasileiro

Na tarde deste sábado (29), o Mirassol venceu o Sampaio Corrêa por 3 a 1 pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Leandro Vilela e Gabriel (duas vezes, de pênalti) marcaram para o time paulista. Alyson descontou para a Bolívia Querida.

Mirassol domina e sai na frente

O jogo começou com o Mirassol tendo amplo domínio e sendo fatal. Aos 6, Gabriel cobrou falta lateral para a área e Leandro Vilela apareceu livre para cabecear na pequena área e abriu o marcador. Atrás no placar, o Sampaio Corrêa começou a concentrar seus lances de ataque em cruzamentos para a área, tendo muita bola nos pés, mas sem transformar isso em chances claras.

Aos 20, Alyson arriscou de muito longe, mas mandou bem ao lado do gol. Na sequência, o Mirassol tentou aproveitar os espaços cedidos para ir ao ataque com perigo, mas sem muito sucesso. Na reta final, o Sampaio Corrêa subiu suas linhas de marcação e tentou se entrosar na área do adversário a todo instante, mas seguiu sem criar boas oportunidades.

Mesmo sem muita posse de bola, o Mirassol continuou se mostrando destemido e perigoso, só faltou finalizar. Aos 39, a equipe maranhense conseguiu uma chance perigosa, quando Pimentinha foi lançado, puxado da direita para o meio e fez a bola tirar tinta da trave direita. O Sampaio Corrêa seguiu rondando a área e suas melhores jogadas saíram dos pés de Pimentinha, mas nada assustou o Leão.

Mirassol garante vitória com dois pênaltis

A partida recomeçou com o Sampaio Corrêa em busca do empate e fazendo o Mirassol deixar seus jogadores no campo de defesa na maior parte do tempo. Mas, apesar do bom início ofensivo da Bolívia Querida, o time paulista que voltou a ter boas chances, a melhor delas com Negueba, que bateu forte dentro da área e parou na defesa de Luiz Daniel.

Aos poucos, o Sampaio Corrêa conseguiu intensificar a sua pressão, o que deixou o jogo mais aberto em um animado, mas errático lá e cá. Aos 19, quando Alyson pegou rebote na área e bateu forte, para boa defesa de Muralha.

Na sequência, em resposta do Mirassol, Gabriel recebeu na meia-lua, bateu rasteira e a bola saiu rente à trave.

Nesse lá e cá, o empate veio aos 24. Após cobrança de escanteio, Muralha soltou a bola no alto e ela sobrou para Alyson, que só completou para a rede. Tudo igual.

A felicidade durou pouco, quando com auxílio do VAR, o Mirassol conquistou um pênalti após falta em Fernandinho. Aos 32, Gabriel foi para cobrança e convertido lindamente, paulista na frente de novo. Minutos depois, o Mirassol teve um pênalti marcado por falta em Fernandinho.

Aos 35, Gabriel foi novamente para cobrança e voltou a converter, marcando 3 a 1. Com a vantagem, o time paulista se fechou por completo. Aos 43, no ataque, Pimentinha perdeu boa chance para o Sampaio Corrêa aos. Na sequência, Rafael Vila soltou uma pancada de longa e Muralha fez boa defesa, e assim apitou final e vitória do Mirassol.

Próximos jogos

A Bolívia Querida, que tem um ponto em três partidas, retorna aos gramados na próxima terça-feira (2), quando viaja até Alagoas para enfrentar o CRB, às 19h. Na quarta-feira (3), o Mirassol, que soma seis pontos no campeonato, tem duelo paulista em casa, equipe do interior enfrenta o Novorizontino, às 19h. Ambas equipes têm apenas a Série B do Brasileirão para disputar na restante da temporada.