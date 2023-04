Internacional recebe Goiás para se consolidar no bloco de cima da tabela do Brasileiro

O Internacional, neste domingo (30) às 18h30, recebe o Goiás no Estádio Beira Rio, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Momento das equipes

A equipe da casa vem de classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, após perder o jogo de volta por 2 a 1 para o CSA e vencer as penalidades máximas por 7 a 6. O Colorado nos últimos 7 jogos, venceu 3, empatou 3, e perdeu apenas 1, marcando 9 gols e sofrendo 7. O técnico Mano Menezes nos últimos teve seu nome extremamente ligado ao Corinthians, a equipe paulista demonstrou interesse no treinador de 60 anos após demitir Cuca, porém Mano deixou claro que não quer sair e pretende cumprir o contrato com o Colorado até o fim.

Os visitantes foram eliminados anteriormente na Copa do Brasil, para o Águia de Marabá, portanto não jogaram neste meio de semana. O último confronto da equipe foi no Domingo (23), quando, em casa, venceu o Corinthians por 3 a 1. Nos últimos 7 jogos, o time triunfou em 3 oportunidades, empatou 2, e perdeu outros 2, marcando 10 gols e sofrendo 8.

Inter deve poupar atletas com desgaste

Mano Menezes tem como única ausência confirmada o volante Gabriel. Renê e Alan Patrick podem ser poupados. Na coletiva de imprensa da última partida, contra o CSA, Mano foi enfático ao dizer que precisa rodar o elenco. "Não vai ter time titular jogando três competições, e como queremos que elas se alonguem ao máximo, nós vamos ter de mudar".

Provável escalação: Keiller, Bustos, Vitão, Mercado e Thauan Lara; Gabriel Baralhas, Johnny, De Pena, Maurício; Wanderson e Alemão.

Goiás pode ter escalação repetida após vitória importante contra o Corinthians

Emerson Ávila deve usar toda força que tem. Gabriel Novaes aparece como novidade com probabilidade de ser relacionado para o banco de reservas.

Provável escalação; Tadeu, Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo, Sander; Zé Ricardo, Morelli, Diego, Palacios; Vinícius e Matheus Peixoto.

Árbitragem

Árbitro: Rodrigo Pereira Jose de Lima (PE)

Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (BA-FIFA)

Assistente 2: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP- VAR FIFA).