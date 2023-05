Em jogo fraco, Novorizontino e Sport ficam no empate pela Série B

O Novorizontino recebeu o Sport neste domingo (30), pela terceira rodada do Brasileirão Série B. Em jogo disputado no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, as equipes fizeram jogo fraco tecnicamente e saíram de campo no 0 a 0.

Jordan salva!

A primeira etapa foi totalmente dominada pelo Novorizontino. A equipe do interior paulista criou todas as chances de perigo, mas não conseguiu abrir o placar. O Sport quase não chutou a gol. O Leão da Ilha sentiu a falta de entrosamento dos reservas e foi salvo pelo goleiro Jordan.



A primeira boa chegada do Novorizontino foi aos 3 minutos. Depois de escanteio, Ligger subiu e a bola passou raspando a trave de Jordan. Depois, aos 11, Raul Prata chutou de fora da área e o goleiro do Sport fez bonita defesa.



A equipe da casa seguiu pressionando, principalmente, com bolas levantadas. Aos 21, Raul Prata cruzou e Aylon cabeceou com perigo. Em seguida, aos 23, Marlon ficou de frente para Jordan, chutou, mas o goleiro do Sport fez boa defesa.



Aos 34, em outra bola levantada, Geovane subiu mais que a defesa do Leão, cabeceou com estilo, mas a bola passou perto. E, nos acréscimos, aos 48, a melhor chance da partida. Aylon recebeu passe da esquerda e, quase na pequena área, chutou por cima.

Substituições não surtem efeito

O segundo tempo foi mais equilibrado por um lado, mas, por outro, foi mais difícil de assistir. O Sport conseguiu subir na partida, acertou a marcação e dificultou a criação do Novorizontino. No entanto, na frente, a equipe pernambucana esbarrou, de novo, na falta de entrosamento.



Uma das únicas boas chances do Sport e da segunda etapa saiu logo no início. Aos 6, Matheus Vargas recebeu, livre, dentro da área do Novorizontino, mas chutou em cima dos zagueiros.



O Sport seguiu superior até os 20 minutos, mas depois sentiu a falta de ritmo e não conseguiu produzir muito mais. O técnico Enderson Moreira fez algumas mudanças mas sem resultado. Do lado do Novorizontino, Eduardo Baptista também promoveu algumas substituições, mas elas não melhoraram a equipe.



O jogo só foi ter outra boa oportunidade aos 43 minutos. Raul Prata, um dos mais lúcidos da partida, cruzou para a área e Felipe Marques obrigou Jordan a fazer mais uma boa defesa e salvar o rubro-negro de Pernambuco.

Como ficam na tabela?

O Sport fez sua estreia na Série B por conta da disputa de outras competições. O Leão entrou com o time reserva de olho na final da Copa do Nordeste contra o Ceará, no meio de semana. Com o ponto conquistado, a equipe pernambucana ficou em décimo quarto lugar. Já o Novorizontino chegou a 4 pontos e ocupa a nona posição.

Próximos jogos

O Sport terá pela frente a partida da volta da final da Copa do Nordeste, contra o Ceará. A decisão será na quarta-feira (03), às 21h, na Ilha do Retiro. No primeiro jogo, o Ceará venceu por 2 a 1. O Novorizontino entrará em campo também na quarta, um pouco mais cedo, às 19h, contra o Mirassol, fora de casa. A partida será válida pela quarta rodada da Série B.