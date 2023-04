Com direito a lei do ex, Novorizontino vence o Juventude na Série B

Em duelo de equipes que tropeçaram na primeira rodada, o Novorizontino soube aproveitar o fator casa, jogou melhor e venceu o Juventude pelo placar de 1 a 0. O gol que confirmou os três primeiros pontos da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro foi marcado pelo zagueiro César Martins.

Com o resultado, a equipe do interior paulista subiu provisoriamente para o nono lugar da competição. Já o time gaúcho amarga a zona de rebaixamento, com nenhum ponto conquistado até aqui.

Novorizontino explora bola aérea na primeira etapa

As duas equipes iniciaram a partida com novidades. No lado do time mandante, o técnico Eduardo Baptista mudou o esquema tático e escalou a equipe com três zagueiros. Os visitantes, por sua vez, tiveram como novidade o experiente meia Nenê, contratado para a disputa da Série B.

Os primeiros 15 minutos de partida foram de muito equilíbrio na posse de bola, mas com pouca efetividade no ataque. Enquanto o Juventude abusava dos lançamentos longos, o Novorizontino buscava chegar à área adversária através dos cruzamentos pela linha de fundo e pela bola parada.

A primeira boa oportunidade de finalização veio aos 24 minutos. Mandaca subiu pela esquerda, foi até a linha de fundo e cruzou para David, que estava livre na área. O atacante tentou finalizar de primeira, mas pegou mal na bola e desperdiçou a oportunidade de abrir o placar.

O Novorizontino respondeu dois minutos depois. Após boa jogada tramada pela direita, Marlon cruzou na área para Roberto, que apareceu nas costas da defesa. Porém, o lateral esquerdo errou o chute na pequena área, e a defesa adversária afastou a bola de qualquer maneira.

Os donos da casa chegaram novamente pela bola aérea aos 32 minutos. Após roubada de bola pela esquerda, Roberto avançou e cruzou para o centroavante Ronaldo, que cabeceou com perigo, assustando o goleiro Leo Vieira.

Aos 35, a trave e Léo Vieira impediram o primeiro gol do Tigre. Em bate rebate na área depois de cobrança de falta, o zagueiro Ligger apareceu de cabeça e quase marcou. No rebote, Ronaldo chutou forte, mas o arqueiro, mesmo no chão, fez um milagre e salvou a equipe visitante.

Depois de tanto insistir, o gol do Novorizontino saiu de cabeça, com direito a lei do ex. Aos 38, em escanteio cobrado pela direita, César Martins subiu sozinho e mandou a bola para o fundo das redes, sem chances de reação do goleiro do Juventude.

Os donos da casa continuaram com o domínio da partida e com tentativas de chegar ao segundo gol nos cruzamentos. O Juventude, por sua vez, não conseguiu criar jogadas de perigo, e encontrava dificuldades de chegar na área adversária.

Mesmo com dois a menos, donos da casa seguram a vitória

Assim como no primeiro tempo, os primeiros minutos da segunda etapa foi de equilíbrio na posse de bola. Apesar disso, os donos da casa seguiram com as chances mais perigosas de gol.

Atrás no placar, o Juventude tentou logo no primeiro minuto da segunda etapa chegar ao empate. Em cruzamento pela esquerda, o centroavante Rodrigo Rodrigues desviou a bola e quase balançou as redes.

Aos 13, o Novorizontino teve a oportunidade de ampliar o placar na bola parada. Em falta bem próximo da grande área, Roberto cobrou forte e rasteiro, mas o goleiro Léo Vieira estava atento e evitou o gol dos mandantes.

Três minutos depois, o camisa 6 teve outra chance de marcar em cobrança de falta. Desta vez na intermediária, o lateral esquerdo cobrou forte buscando o ângulo, mas a bola balançou a rede pelo lado de fora.

Mesmo com as mexidas do técnico Pintado, o Juventude pouco produziu ao longo do segundo tempo. A grande chance do empate veio aos 40 minutos, em boa jogada pelo lado direito de ataque. Após boa troca de passes, a bola chegou em Rodrigo Rodrigues, mas o camisa 9 chutou para fora e desperdiçou a oportunidade.

Nos minutos finais, o Novorizontino sofreu com a expulsão do zagueiro Adriano Martins e do lateral esquerdo Roberto, que já estavam amarelados. Com isso, o Juventude tentou uma pressão nos acréscimos, porém, a equipe gaúcha não conseguiu mudar o resultado do duelo.

Próximos compromissos

Na próxima rodada, o Novorizontino receberá o Sport em casa no domingo (30), às 15h30. Já o Juventude viaja para Goiânia, onde enfrentará o Vila Nova-GO, também no domingo(30), às 18h15.