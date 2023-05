Bahia resolve jogo no primeiro tempo e vence Vasco em São Januário

Em São Januário, o Bahia fez o papel de estraga prazeres e venceu o Vasco, por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (1), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Thaciano marcou o único gol da partida no primeiro tempo.

Vasco inicia jogo atrás do placar em São Januário

A pressão inicial do Vasco não surtiu efeito no primeiro tempo. Apesar de ter tido boas oportunidades de abrir o placar, o Cruz-Maltino não foi eficiente. A sorte do Bahia, ou melhor, a precisão, foi benéfica para sair na frente.

Apesar do volume de jogo, foi o Bahia que ameaçou primeiro a defesa adversária. Logo no primeiro minuto, Jacaré achou uma finalização que abriria o placar, mas o goleiro Léo Jardim fez a defesa e a bola desviou na trave antes de sair pela linha de fundo.

Mas apenas na reta final do primeiro tempo o Bahia abriu o placar. Aos 43 minutos, Cauly tabelou com Thaciano dentro da área, e bateu cruzado. A bola desviou na defesa do Vasco e retornou para o colega do meio-campista, que cortou pro meio e finalizou rasteiro para abrir o placar.

Fora de casa, Bahia sustenta vitória magra no segundo tempo

No retorno para o segundo tempo, o Bahia exibiu a mentalidade de uma equipe treinada e com consciência do que deveria fazer desde o início. O encaixe no contra-ataque só não ampliou o placar porque do outro lado, o goleiro Léo Jardim fez grandes defesas, que evitaram um placar elástico.

Na maioria das oportunidades, Léo Jardim precisou deixar o gol para abafar as finalizações do Bahia dentro da área. A defesa do Vasco, mesmo com as substituições, não conseguiu evitar a invasão e saiu menos prejudicada com o bom desempenho do arqueiro cruz-maltino.

Tabela e próximo jogo

Com a derrota dentro de casa, o Vasco caiu para a nona posição, e permaneceu com quatro pontos. O Bahia escapou da zona de rebaixamento e subiu para a 15ª colocação e conquistou os primeiros três pontos na Série A. No próximo sábado (6), o Cruz-Maltino enfrenta o Fluminense, no Maracanã, às 21h, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, o Tricolor de Aço recebe o Coritiba, às 16h, na Arena Fonte Nova.