No retorno à Série A do Brasileirão, Vasco vence Atlético-MG no Mineirão

O Vasco retornou à elite do futebol brasileiro com o pé direito. O Cruz-Maltino venceu o Atlético-MG, por 2 a 1, na noite deste sábado (15), no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Andrey Santos e Gabriel Pec para a equipe carioca, e de Maurício Lemos para o time mineiro.

Primeiro tempo relâmpago do Vasco

Os primeiros dez minutos iniciais do primeiro tempo foram intensos. O Vasco marcou dois gols e incomodou a defesa do Atlético-MG, que chegou a pressionar o Cruz-Maltino, mas não foi eficiente.

Aos 4 minutos, Gabriel Pec cobrou falta pelo setor direito e acionou a grande área. O volante Andrey Santos cabeceou firme e abriu o placar. Aos 9', o atacante deixou o dele. No lance, Lucas Piton pegou a sobra dentro da área e emendou o chute cruzado. A bola desviou na defesa do Atlético e chegou no camisa 11, que finalizou de primeira e ampliou o placar.

Após os dois gols, o Vasco diminuiu a pressão e viu o Atlético bastante incomodado com os gols. O Galo voltou a pressionar a defesa cruz-maltina e criou boas oportunidades, que foram defendidas pelo goleiro Léo Jardim.

Mas aos 49 minutos, nos acréscimos, o Atlético diminuiu o placar. Após bate e rebate dentro da área, a bola sobrou para Maurício Lemos, que finalizou de primeira e estufou a rede.

Pressão do Atlético não surte efeito no segundo tempo

A etapa final contou com diversas momentos do Atlético movimentando a partida. O Vasco entregou a bola e tentou investir no contra-ataque. A defesa cruz-maltina, por sua vez, teve dificuldade para armar alguma jogada, e ficou apenas compacta para blindar as investidas do Galo.

Diferente do primeiro tempo, o goleiro Léo Jardim foi menos exigido, mas não comprometeu. O goleiro Everson apareceu em raros momentos do segundo tempo e assistiu a maior parte do jogo, inclusive, a primeira derrota do Atlético na estreia do Campeonato Brasileiro.

Próximo jogo

O Atlético-MG vira a chave para a Libertadores enfrenta o Athletico-PR, na próxima terça-feira (18), na Arena da Baixada, às 21h, pela segunda rodada da competição sul-americana. No domingo (23), o Vasco recebe o Palmeiras, às 16h, em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.