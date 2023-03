Bahia goleia Itabuna e está na final do Campeonato Baiano

Jogando em casa, com apoio de mais de 20mil torcedores que lotaram o Estádio da Fonte Nova, o Bahia venceu o Itabuna por 4 a 1, com gols de Everaldo e Cauly, reverteu placar do jogo anterior e está na final do Campeonato Baiano.



Jogando em casa e precisando vencer para se classificar para a final, o Bahia começou o jogo indo para cima, tendo total dominio do jogo. Em uma das jogadas, após finalização de Jacaré, o goleiro Thiago Passos foi melhor e fez a defesa. Na segunda chance clara de gol, acertou o jogador Elivelton, onde o árbritro marcou pênalti após toque de mão. Na cobrança da penalidade, Everaldo abre o placar para delirio da torcida ali presente.



A segunda etapa não foi muito diferente, mas o ímpeto do time da casa parecia mais aguçado e com vontade de resolver logo o jogo e se classificar, antes dos minutos finais. Aos sete minutos, Cauly marca o segundo gol em jogada ensaiada. Não demorou muito para o Bahia marcar o terceiro gol, com Everaldo marcando pela segunda vez no jogo.

Aos 31 minutos, o Itabuna conseguiu diminuir após pênalti polêmico e expulsão de Daniel. O jogo continuava sobre total dominio da equipe dona de casa, e aos 41 minutos, em lançamento de Acevedo, Cauly recebe na frente do arqueiro adversário e amplia para o Esquadrão, sacramentando a classificação para a final do campeonato estadual.

Próximos jogos

O Bahia agora espera a definição entre Jacuipense e Juazeirense para saber quem enfrentará na finalíssima, onde buscará o 50º título estadual da sua história, no dia 02 de Abril, sendo o primeiro jogo fora de casa e a decisão dia no dia 9 de Abril, na Arena Fonte Nova.



Já na próxima quarta-feira, às 21h30, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o Bahia enfrenta a equipe do CRB, na Arena Fonte Nova, onde apenas cumpre tabela, por já estar eliminado da competição.