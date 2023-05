Vasco encara Bahia no primeiro jogo em São Januário após retorno à Série A

Vasco e Bahia se enfrentam nesta segunda-feira (1), às 20h, em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Desde que retornou à Série A, o Cruz-Maltino fará a sua primeira partida dentro de casa na competição. O Tricolor de Aço vem de classificação na Copa do Brasil no meio de semana, e o treinador português Renato Paiva deve fazer mudanças na equipe baiana.

Vasco faz primeiro jogo em São Januário

Para a ocasião, o Vasco conta com o retorno do técnico Maurício Barbieri após cumprir suspensão. De acordo com o portal "ge", no último treino, o treinador testou Marlon Gomes como segundo volante, e recuou Andrey Santos como primeiro volante.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Andrey Santos e Jair; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul.

Bahia tenta fugir da zona de rebaixamento

O Bahia, por sua vez, vem de uma classificação na Copa do Brasil no meio da semana e tentará pontuar para fugir da zona de rebaixamento. Recuperado de lesão, Thaciano participou do último treinamento e participou normalmente das atividades. No caso dos defensores Raul Gustavo e Marcos Vitor, em recuperação de suas respectivas, os zagueiros fizeram tratamento na fisioterapia e academia.

Provável escalação do Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Kanu e Vitor Hugo; Jacaré, Acevedo, Yago Felipe, Cauly e Matheus Bahia; Biel e Everaldo.

Arbitragem

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA-SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)