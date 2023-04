Vasco mede forças contra Palmeiras em Maracanã lotado

Entramos na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (23), Vasco e Palmeiras se enfrentam no Maracanã em busca da segunda vitória na competição.

Mais de 60 mil ingressos foram vendidos com antecedência para o duelo. De um lado, um novo Vasco de Maurício Barbieri após duas temporadas seguidas na Série B. Do outro, o consolidado Palmeiras, multicampeão nos últimos anos.

O jogo terá transmissão da TV Globo para todo o Brasil, menos o estado de Minas Gerais. O Premiere também transmitirá a partida. A VAVEL Brasil acompanhará todos os lances desse jogão em tempo real.

Estreia com vitória

As duas equipes estrearam bem no Brasileirão. O Palmeiras, atual campeão, venceu o Cuiabá por 2 a 1 no Alianz Parque. Endrick e Flaco Lopez marcaram os gols da vitória do Verdão.

Pelo mesmo resultado venceu o Vasco. Jogando no Mineirão contra o Atlético-MG, o Gigante da Colina teve um início fulminante e marcous dois gols com menos de 10 minutos de jogo, com Andrey e Gabriel Pec.

Outra coincidência entre as equipes estará no banco de reservas. Os técnicos Maurício Barbieri e Abel Ferreira foram expulsos na beira do campo na última rodada e cumprem suspensão. Os times serão comandados neste domingo pelos auxiliares.

Vasco repete equipe

Foto: Daniel Ramalho / Vasco

O time do Vasco deve ser o mesmo que venceu o Atlético-MG na rodada passada. De diferente da equipe que vinha jogando o Campeonato Carioca, apenas a troca na zaga do zagueiro Manuel Capasso por Robson Bambu. De resto, o mesmo time que já está na ponta da língua do torcedor cruzmaltino.

Portanto, o provável Vasco é o seguinte: Léo Jardim, Pumita Rodríguez, Robson, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Jair, Andrey, Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul.

Palmeiras com duas mudanças

Do time que venceu o Cerro Porteño pela Libertadores, o Palmeiras deve ter duas mudanças. O zagueiro Murilo, que cumpriu suspensão e o lateral esquerdo Piquerez, que estava machucado, retornam à equipe.

O provável Palmeiras para enfrentar o Vasco deve ter: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Artur (Jhon Jhon); Dudu, Endrick e Flaco López.