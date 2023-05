Galdino marca e Grêmio vence Cuiabá na Arena Pantanal

O Grêmio derrotou o Cuiabá na noite deste domingo (30), por 2 a 1, na Arena Pantanal, pela terceira rodada do Brasileirão. Os gols do time gaúcho foram marcados por Vina e Everton Galdino e o Cuiabá descontou com o zagueiro Marllon.

Com a vitória, o tricolor chega a seis pontos e à sétima posição, enquanto o Dourado permanece com um ponto, estacionado na 17ª colocação.

Jogo movimentado na primeira etapa

O jogo começou bastante movimentado pelas duas equipes. O Grêmio criou a primeira chance logo aos 6 minutos. Em jogada de contra-ataque, Vina tentou acionar Suárez, mas a bola sobrou para o zagueiro Marllon chutar em cima do adversário. Logo depois, aos 9, foi a vez de Vina abrir o placar. Em jogada pela direita, Fábio recebeu e cruzou na medida para o meia subir mais alto que a marcação e cabecear: Grêmio 1 a 0.

O Dourado, que ainda apresentava muitas dificuldades para penetrar na defesa gremista, reagiu rápido. Logo após o gol, aos 11, PK acionou Deyverson, que de costas para o defensor, chega a encobrir o goleiro, fazendo um golaço, mas a arbitragem assinalou impedimento na jogada.

Após a primeira chegada, a equipe mato-grossense tomou conta do jogo. O empate veio aos 28 minutos, depois de muita pressão do time da casa. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Empereur cabeceou pro meio da área e, na confusão, a bola sobrou para o zagueiro Marllon mandar pro gol.

Com o empate, o jogo ficou ainda mais movimentado, com as duas equipes atacando. Aos 38, foi a vez de Suárez quase marcar. Em cobrança de escanteio, o atacante subiu mais que a defesa e cabeceou. A bola explodiu no travessão e saiu.

Na resposta do Dourado, aos 45, Deyverson entra na área, faz um lindo drible e toca para Emerson Ramon, que antes de alcançar, é interceptado pela zaga gremista que manda a bola para a linha de fundo.

Grêmio sofre mas é contundente para sair com a vitória

O segundo tempo iniciou da mesma forma que o primeiro, as duas equipes querendo jogo em busca do segundo gol. A primeira grande chance gremista veio aos 11. Bitello recebeu cara a cara com Walter e mandou por cobertura, mas antes da bola entrar, o zagueiro Empereur interceptou mandando para escanteio.

O Cuiabá criava muitas chances mas sem efetividade para marcar. Aos 15, Deyverson ganhou no alto de Kannemann, cabeceou forte fazendo a bola explodir na trave de Gabriel Gandro.

Aos 22 minutos, após pressão no ataque, o Grêmio balança as redes novamente. Em boa jogada, o meia Nathan acertou um belo chute dentro da área para defesa de Walter. No rebote, Everton Galdino empurra para o gol.

Com o placar adverso novamente, a equipe mato-grossense foi pra cima, pressionando o adversário e criando as principais chances. Mas sem efetividade, o Dourado não conseguiu empatar a partida. Já o Grêmio, mesmo no sufoco, conseguiu segurar o resultado e voltar para casa com os 3 pontos.

Próximos jogos

As equipes agora terão a semana cheia para se prepararem para a próxima rodada do Brasileirão. No próximo domingo (7), o Grêmio recebe o RB Bragantino, às 18h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Já o Cuiabá visita o América-MG, mais cedo, às 11h, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.