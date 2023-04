Bahia vence Volta Redonda fora de casa e abre vantagem na Copa do Brasil

O Bahia abriu vantagem na terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor de Aço venceu o Volta Redonda, por 2 a 1, na tarde desta terça-feira (11), no Estádio Raulino de Oliveira, e pode disputar a classificação para a próxima fase com o empate na Fonte Nova, às 19h, no dia 27 de abril. Os gols foram marcados por Biel e Gabriel Xavier para o time baiano, e de Gabriel Bahia para a equipe carioca.

Primeiro tempo morno

Volta Redonda e Bahia entraram conscientes com a importância do placar para abrir vantagem na terceira fase da Copa do Brasil. O primeiro tempo, no entanto, não teve muitas surpresas e a partida chegou a ficar monótona pela dificuldade de ambas as equipes para progredir no ataque.

Após perdas de jogadores importantes, o Volta Redonda se reforçou para disputar a Copa do Brasil. Dentro de casa, o Voltaço tentou ditar o ritmo da partida, mas foi impedido pela defesa do Bahia. O Tricolor de Aço, por sua vez, com um time superior, apostou no contra-ataque e conseguiu encontrar o caminho do gol apenas na reta final do primeiro tempo.

Aos 38 minutos, Jacaré recuperou a bola e fez o lançamento para os meio-campistas disputarem a posse. Daniel recebeu o passe e acionou Everaldo pelo lado direito do campo. O centroavante retribuiu para Biel, que invadiu a área, bateu cruzado e afundou a rede do goleiro Vinicius.

Segundo tempo bastante disputado

O início do segundo tempo começou disputado. Aos 13 minutos, o Volta Redonda encontrou o caminho do gol com Gabriel Bahia. No lance, Caio Vitor cobrou o escanteio na medida e acionou o zagueiro, que desviou de cabeça para deixar tudo igual no placar.

Pouco tempo depois, aos 16 minutos, o Bahia voltou a ficar na frente do placar. No lance, Biel cobrou falta pelo setor esquerdo e levantou a bola na área. O zagueiro Gabriel Xavier se antecipou e cabeceou firme para fazer o segundo gol do Tricolor de Aço. Na reta final, a equipe do técnico português Renato Paiva contou com boas defesas do goleiro Marcos Felipe, que salvou o time em duas oportunidades claras de gol do Voltaço.

O restante do segundo tempo seguiu com bastante movimentação e investimentos em contra-ataques. Além disso, os treinadores tentaram encontrar soluções em substituições para os dois times, mas nada surtiu efeito para alterar novamente o placar.