RB Bragantino vence Bahia de virada na estreia no Brasileirão

Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro o Bragantino fez sua estreia com emoção, vencendo o Bahia de virada por 2 a 1. A partida aconteceu no Nabi Abi Chedid no último sábado (15) e teve Everaldo abrindo o placar, Bruninho empatando e Eduardo Sasha virando.

Chegando com os melhores momentos da virada no Nabizão, 🎥🆕 pic.twitter.com/2bv167aVzQ — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) April 16, 2023

O Bragantino é time da virada, o Bragantino é o time do amor!

A primeira jogada de real perigo na partida foi aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Léo Realpe levantou a bola na área, Gabriel Xavier foi afastar e não tirou para longe, com a bola sobrando para Bruninho bater e ver Marcos Felipe espalmar para longe. Aos 40 minutos Laquintana recebeu a bola na entrada da área e bateu forte, mas Marcos Felipe espalmou para escanteio.

E no apagar das luzes na primeira etapa, aos 44 minutos, em uma jogada ensaiada, a bola foi levantada a área e cruzada da direita por Thaciano para Everaldo bater forte e abrir o placar!

No segundo tempo da partida a situação foi diferente, com mais intensidade e logo aos oito minutos o Bragantino buscou o empate, no erro da defesa do Bahia ao sair jogando com Yago Felipe, Bruninho roubou a bola, tirou Marcos Felipe, tirou Gabriel Xavier e colocou a bola no fundo do gol vazio!

Aos 12 Laquintana recebeu a bola na direita, dentro da área, e bateu forte, mas Marcos Felipe espalmou para longe. Aos 21 minutos Ademir recebeu a bola na frente, invadiu a área e bateu forte, mas Lucão espalmou e salvou o Bragantino.

E apenas três minutos depois Mosquera tentou o passe, saiu cara a cara após pivô de Sasha e bateu forte, com defesa de Marcos Felipe, a bola subindo, pegando na trave e voltando para Sasha colocar a bola no fundo do gol!

Com 30 minutos Jacaré recebeu o cruzamento na área e conseguiu o cabeceio, mas mandou a bola pela direita do gol, perdendo a chance do empate. E três minutos depois uma cena digna de “Os Trapalhões” ia se desenrolando, quando Eduardo foi tentar o recuou, escorregou e a bola subiu, indo no gol, mas Lucão mandou para escanteio.

Próximos jogos

O Bragantino volta a campo na terça-feira (18), às 19h, quando recebe o Oriente Petrolero pela Copa Sul-Americana. O Bahia joga na segunda-feira (24), às 20h, quando recebe o Botafogo.