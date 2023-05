Fora de casa, Flamengo vence Ferroviária e assume liderança do Brasileirão

Na tarde deste domingo (7), o Flamengo venceu a Ferroviária, por 2 a 1, fora de casa, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Crivelari e Darlene marcaram para o Fla. Aline Gomes descontou o para Ferrão.

Flamengo pressiona e marca

O jogo começou com o Flamengo dominando e criando mais chances. Já a Ferroviária tentava se infiltrar nos espaços adversários. Aos 35, Kaylaine acionou Duda, que fez o drible, mas acabou sofrendo falta de Luana, dentro da área. Darlene foi cobrar o pênalti, mas bateu muito embaixo da bola, que explodiu no travessão, para festa do torcedor da Ferroviária. Mas, a pressão do Mengão era maior, e deu certo e Crivelari, já nos acréscimos, abriu o placar.

Pelo lado da Ferroviária, foram muitos problemas, tanto ofensivamente quanto defensivamente. A equipe cometeu muitos erros de passes, que possibilitaram diversos contra-ataques.

Flamengo reage após tomar empate

A partida recomeçou com a Ferroviária sendo melhor, se impondo e levando perigo às adversárias. Sendo assim, aos 15, Aline Gomes recebeu totalmente livre na área do Fla e empatou o marcador.

Mesmo sofrendo o gol, o Flamengo não se abalou, mas sim, ganhou vantagem, ficando com uma atleta a mais em campo, já que zagueira Camila do Ferroviário, cometeu falta dura em Crivelari e recebeu o segundo cartão amarelo no jogo. Com isso, as Rubro-Negras seguiram dominando, levando perigo, e no último minuto, após cruzamento na área, Darlene pegou de primeira e marcou lindo gol para o Rubro-Negro, garantindo a liderança.

Classificação

Como resultado, o Flamengo soma 27 pontos e assume a liderança. Já a Ferroviária, que era líder com 24 pontos, caiu para terceiro por conta da vitória do Corinthians por 3 a 0 em cima do São Paulo, que deu a segunda posição para as alvinegras, que chegaram a 25.

Próximos jogos

Na próxima rodada do Brasileirão, o Flamengo recebe o São Paulo na segunda- feira (15), às 17h30, no estádio Luso-Brasileiro. A Ferroviária no domingo (14), às 17h, novamente na Fonte Luminosa, contra o Real Brasília.