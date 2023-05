Luxemburgo vê evolução na equipe do Corinthians diante do Fortaleza: "Caminhando bem"

Após o empate em 1 a 1 do Corinthians com o Fortaleza, o técnico Vanderlei Luxemburgo concedeu entrevista coletiva.

Vanderlei explicou sobre sua escolha por Yuri Alberto, autor do gol de empate na segunda etapa, ter iniciado o jogo no banco de reservas.

“Não teve punição nenhuma, pelo contrário. É um jogador que está todo mundo cobrando, nove jogos sem fazer gol, a pressão vem em cima dele. Ele tinha que entrar em campo solto, tranquilo. E as pessoas que estavam contestando ele jogar, pediram a entrada dele em campo. Já acontece uma mudança na parte emocional externa. Ele vai e faz o gol, pra ele foi muito bom e pra equipe, também. É assim que acontece no futebol. Eu falei: “Rapaz, fica tranquilo, você faz parte de um elenco que vai fazer coisas boas. Daqui a pouco você vai entrar no jogo, fazer um gol de empate e a coisa vai acontecer.” E aconteceu de ele entrar e fazer o gol.”

O treinador também comparou a atuação de sua equipe contra o Independiente Del Valle e contra o Fortaleza, ressaltando a evolução das suas ideias.

“Se você analisar a consistência de equipe hoje e terça passada, já vai ver que houve um acréscimo. Não é porque avançamos fisicamente, mas a equipe compacta e mais bem posicionada, o jogador desgasta menos. O adversário teve mais bola, mas não tinha nunca a bola final, ela sempre morria em cima da gente. Já tive mais tempo de treinar, de poder ontem só fazer trabalho tático, dando ênfase… não vou falar, senão os adversários vão saber. Houve uma mudança importante de posicionamento defensivo. Não gosto de ficar falando para fora, mas vocês que são experts vão ver que as coisas estão acontecendo. Estamos com pouco tempo, mas caminhando bem.” destacou Luxemburgo satisfeito com sua equipe.

Além de comparar as atuações, o treinador fez questão de analisar o jogo e destacar a qualidade do Fortaleza.

“Se você perceber, o Corinthians foi consistente em cima do que treinamos no primeiro tempo. O Fortaleza tem um time muito bem organizado, um treinador na terceira temporada, contrata jogadores de acordo com o que ele precisa na equipe. É uma equipe que está todo mundo encantando de ver jogar, é um time muito bom. Nós conseguimos deixar eles dominar a bola. O que eles queriam? Que a gente fosse marcá-los no campo deles, sob pressão, para poder encontrar espaço em velocidade dos dois lados. Ele trocou os jogadores. Thiago não jogou hoje porque ele quis deixar o meio de campo dele mais consistente. Já houve uma preocupação do adversário com a gente. Depois, em função do resultado e da busca em querer uma conquista vai se desorganizando naturalmente. É muito pouco tempo para você entrosar tudo ao mesmo tempo. Achei que foi muito bom, Matheus, Roni, Fausto deram consistência, mas precisa chegar um pouco mais.”

Próximo jogo do Corinthians

O Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira (11), às 19h30, diante do Botafogo, fora de casa, pelo Brasileirão.