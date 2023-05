No Z-4 e pressionado pela torcida, Corinthians recebe o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro

Nesta segunda-feira (8), às 20h, o Corinthians recebe o Fortaleza na Neo Química Arena, em confronto válido pela 4ª rodada do Brasileirão. As duas equipes vivem momentos opostos, e a partida é de grande importância para que ambas continuem buscando seus objetivos na tabela.

Apesar de ser o início da competição, uma vitória poderá fazer a diferença na sequência dos times para a temporada.

Corinthians

O Timão vive seu momento mais turbulento dos últimos anos. Crise com a torcida em meio à troca de técnicos e más atuações fizeram com que as organizadas protestassem em frente ao CT Joaquim Grava no último fim de semana.

Mesmo com a classificação diante do Remo, os maus resultados na Libertadores colocaram o clube do Parque São Jorge em situação delicada. Além disso, a equipe soma apenas três pontos no Brasileiro, ocupando a 17ª colocação.

Vanderlei Luxemburgo ainda busca o time titular ideal, e promoveu mudanças entre os relacionados: Júnior Moraes e Chrystian Barletta não irão para o jogo, bem como Du Queiroz e Cantillo. Renato Augusto, ainda lesionado, segue sendo desfalque. Contudo, Caetano e Rafael Ramos, recuperados, são opções para Luxa.

Desta forma, o Timão deve iniciar o confronto com:

Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Roni, Fausto Vera e Matheus Araújo; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Fortaleza

Por sua vez, o Leão do Pici está em ótima fase. Invicto há 10 jogos, e tendo vencido os últimos cinco, o Fortaleza está em 4º lugar na tabela. Além disso, tem 100% de aproveitamento na Sul-Americana, onde lidera o Grupo H com cinco pontos de vantagem.

O técnico Pablo Vojvoda não terá problemas para escalar seu time, e ganhou um reforço nas últimas horas. Thiago Galhardo, que havia sido expulso contra o Ceará pela semi da Copa do Nordeste, poderá ser escalado.

O atacante não havia cumprido a suspensão automática, devido à eliminação do Leão. Contudo, o clube conseguiu um efeito suspensivo, e Galhardo deve entrar em campo pelo Brasileiro.

Sendo assim, o provável onze inicial do Fortaleza é:

Fernando Miguel, Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Hércules, Caio Alexandre, Calebe e Moisés; Pocchetino e Thiago Galhardo.

Arbitragem e transmissão

Ramon Abatti Abel será o árbitro da partida, assistido por Guilherme Dias Camilo e Rafael da Silva Alves. Rafael Traci será responsável pelo VAR.

O confronto será transmitido pelo Premiere e em tempo real pela VAVEL Brasil.