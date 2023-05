Avaí anuncia demissão do técnico Alex após sequência de derrotas

No finalzinho dessa quarta-feira (3), o Avaí anunciou por meio de suas redes sociais, a demissão do técnico Alex. A decisão foi tomada após a derrota para o Vila Nova, por 3 a 0, em plena Ressacada, em Florianópolis (SC), a partida foi válida pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Hoje o Alex não vem para a coletiva, não tem entrevista. Chegamos a um comum acordo e encerramos o trabalho do profissional aqui no Avaí. Nós vamos trabalhar bastante para reverter esse resultado e vamos atrás de um novo treinador. Quero agradecer ao Alex de Souza, PC Oliveira e João Paulo Cavalcanti pelo trabalho que fizeram e desejo sucesso nos novos projetos", disse o presidente Júlio Heerdt, acompanhado do vice, Bruno Comicholi.

O agora ex-técnico, se despede do Avaí após comandar a equipe por 18 jogos, foram seis vitórias, quatro empates e oito amargas derrotas. Sendo eliminado pelo Criciúma nas quartas de final do estadual e caiu para o Retrô na primeira fase da Copa do Brasil. O Avaí volta a jogar no sábado (6), onde enfrenta o Tombense às 18h15, em Muriaé.