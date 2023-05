Em jogo agitado, Sport vence Tombense na Ilha do Retiro pela Série B

Em jogo válido pelo Campeoanto Brasileiro da Série B, o Sport recebeu o Tombense nesta quarta-feira (10) na Ilha do Retiro e venceu por 3 a 2. Com gols de Jorginho (2) e Luciano Juba, o Leão ganha três pontos e recupera um pouco de confiança para o decorrer da temporada. Os dois tentos do time mineiro foram de Alex Sandro.

Jogo cheio de emoções

Aos 14 minutos do primeiro tempo, Jorginho do Sport recebe um ótimo passe de profundidade de Vágner Love e abre o placar.

Depois, em ataque do time de Minas Gerais com 32 minutos de jogo, Jaderson faz bom passe para Alex Sandro dentro da área que com o pé direito manda a bola para o fundo da rede.

Apenas poucos lances após o gol adversário, o time de Recife desempatou mais uma vez, de novo com Jorginho, que precisou de auxílio do VAR para confirmarem seu gol por dúvida quanto o posicionamento.

Na segunda etapa, o time da casa continuou atacando e o craque Jorginho que já havia marcado dois, dessa vez resolveu dar a assistência para Luciano Juba fazer o terceiro.

Mas não acabou por aí, o próprio Juba teve chance de fazer o quarto mas parou nas mãos do goleiro Garcia… e quem não faz toma, Alex Sandro faz o segundo gol da Tombense que deu falsas esperanças para os torcedores.

Classificação e próximos compromissos

Com essa vitória, o Rubro-Negro Pernambucano escala a tabela e chega em oitavo com sete pontos.

Seu próximo é jogo em Itu, contra o Ituano, pela Série B, no domingo (14) às 20h30. Depois disso recebe o São Paulo em casa pelo primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil.

Já o Gavião-Carcará se mantém na 15ª colocação com quatro pontos. O time de Tombos joga neste sábado (13) às 18h15 pela Série B contra o outro finalista da Copa do Nordeste, só que neste caso o campeão, Ceará. Jogo que será um confronto direto já que ambas as equipes estão empatadas em número de pontos e coladas uma a outra na tabela querendo fugir da zona de rebaixamento.