Eduardo celebra grande início do Botafogo no Brasileirão: "É um grupo diferente"

O Botafogo segue imparável no Brasileirão. A equipe atingiu seu melhor início na competição na história, em 2023, após vitória sobre o Corinthians nesta quinta-feira (11) por 3 a 0 em casa, no Engenhão.

São cinco vitórias em cinco jogos, 100% de aproveitamento para o Fogão até o momento, e o time lidera a tabela. Após o duelo contra o alvinegro paulistano, o meio-campista Eduardo, autor de um dos gols, falou sobre o momento que vive ao lado de seus colegas. O atacante Tiquinho Soares marcou os outros dois tentos da noite e se tornou o artilheiro do torneio, com cinco marcados no total.

"Glória a Deus pela vitória, pelo gol. Feliz de ter contribuído com o gol. E feliz pelo momento do time. Isso representa o que estamos fazendo em campo, e o trabalho de todos também, do técnico, comissão técnica, equipe...Esse é um grupo diferente, diferente de qualquer outro que já estive (...) Agora é manter os pés no chão e continuar trabalhando", comentou em entrevista ainda em campo.

Eduardo ainda falou sobre a expectativa para os próximos jogos e o restante do campeonato. Apesar do grande início da equipe, o atleta prefere manter os pés no chão sobre o futuro. "A gente tem pensado jogo a jogo. Não dá para pensar agora que já vamos ser campeões. O foco agora é na partida contra o Goiás, na próxima rodada, e seguir trabalhando", disse.

O jogador do Botafogo marcou o último gol da partida, aos 37' do segundo tempo. Boa troca de passes do time em contra-ataque terminou com Segovia rolando para ele no meio da grande área, e o meia tocou no canto esquerdo do gol para dar os números finais ao marcador. Tiquinho Soares marcou mais cedo duas vezes, em rebote de cabeceada de Victor Cuesta no travessão e de pênalti.

A equipe carioca viajará a Goiânia para enfrentar o Esmeraldino na próxima rodada. Já o Corinthians, fará o grande clássico paulista contra o São Paulo em casa, na Néo Química Arena. Ambos os confrontos acontecerão no próximo domingo, 14 de maio.