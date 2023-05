Botafogo recebe Corinthians visando liderança do Brasileirão

Botafogo e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 19h30, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Os cariocas venceram as quatro partidas que disputaram na competição, já os paulistas conseguiram a vitória apenas na primeira rodada.



Fogão vem embalado

O Botafogo vive lua de mel com a sua torcida. Depois de um início de temporada decepcionante, caindo ainda na fase inicial do Campeonato Carioca, o alvinegro se recuperou. Luis Castro, que teve o trabalho questionado em algumas oportunidades, conseguiu encaixar a equipe e vem sendo elogiado.



Seu time vem de 14 jogos de invencibilidade e 100% de aproveitamento no Brasileirão. Além disso, está nas oitavas de final da Copa do Brasil e venceu a Taça Rio. No jogo de hoje, o Botafogo precisará vencer para retomar a lidereança isolada, perdida para o Palmeiras.



Para cumprir esse objetivo, Castro deverá utilizar a espinha dorsal da equipe e manter os pontas Victor Sá e Junior Santos, que vêm de boas atuações. Ambos, se de fato começarem jogando, farão a trinca de ataque com o artilheiro Tiquinho Soares.



Provável escalação: Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.



Pendurados: Tiquinho Soares, Cuesta e Di Plácido.

Desfalques: Patrick de Paula, Rafael e Danilo Barbosa (lesionados); Gatito (transição).



Luxa busca sua primeira vitória

A fase do Corinthians é oposta à do Botafogo. O Timão vive um ano turbulento, no qual caiu para o Ituano no Paulistão, está com sérios riscos na Libertadores e perto da zona de rebaixamento do Brasileirão.



E os últimos resultados só desanimam o torcedor. A equipe venceu apenas uma partida nas últimas seis disputadas. O que serve de alento é o desempenho do time na última partida, contra o Fortaleza. Apesar do empate em casa, o time de Vanderlei Luxemburgo apresentou melhoras.



O treinador vai atrás da sua primeira vitória na volta ao Parque São Jorge. Ela representaria uma maior confiança por parte da torcida em seu trabalho, afastaria o time da zona da degola e deixaria o clima um pouco mais tranquilo nos bastidores.



Mas para conseguir essa tão sonhada calma, o Timão terá que passar hoje pelo Botafogo. Para essa partida, Vanderlei não irá contar com seu principal volante, Fausto Vera, que está suspenso. Além disso, o meia Renato Augusto ainda não tem condições de jogo



Provável escalação: Cássio, Fagner, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Roni, Maycon (Paulinho) e Matheus Araújo; Adson, Pedro (Yuri Alberto) e Róger Guedes.



Pendurado: Róger Guedes

Desfalques: Fausto Vera (suspenso), Guilherme Biro (seleção brasileira sub-20) e Renato Augusto (em transição após cirurgia no joelho).



Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistente 1: Bruno Boschilia (FIFA-PR)

Assistente 2: Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Quarto árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

VAR: Igor Junio Benevenuto (VAR FIFA-MG)

AVAR: Frederico Soares Vilarinho (MG)



Transmissão: Premiere. Mas você também poderá acompanha a partida aqui pela VAVEL Brasil