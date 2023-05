Pelo fim do tabu, Cruzeiro visita América-MG no Independência

Mais do que vencer, o Cruzeiro busca, na noite deste domingo (14), colocar um fim numa longa sequência de derrotas para o América-MG, adversário de logo mais no Campeonato Brasileiro. As duas equipes entram em campo para mais um clássico, o quarto em 2023, a partir das 18h30, no estádio Independência.

O time celeste, que teve um bom início de Brasileirão e emendou uma sequência de três vitórias seguidas, busca se recuperar da derrota sofrida em casa na última rodada contra o Fluminense por 2 a 0.

O Coelho, por outro lado, ainda não venceu no campeonato. O time do Horto iniciou a competição sofrendo quatro derrotas seguidas e, no meio de semana, conquistou o primeiro ponto após empatar com o Bragantino, fora de casa, por 2 a 2.

Contra a Raposa, o América busca, além da primeira vitória, manter a invencibilidade de sete partidas contra o adversário. A última derrota para o Cruzeiro foi pela Série B de 2020. De lá pra cá, a equipe americana venceu todos os jogos, se tornando a maior série de vitórias do Coelho sobre o adversário na história e a segunda maior sequência de invencibilidade do clube no duelo.

Por outro lado, no histórico completo do clássico, a Raposa leva grande vantagem sobre o adversário. Em 264 jogos, foram 116 triunfos cruzeirenses, 69 do América e 79 empates. O Cruzeiro é dono da maior série de invencibilidade do clássico. Entre 1973 e 1976, o time celeste passou 15 jogos sem perder para o adversário, com nove vitórias e seis empates.

Cruzeiro conta com retorno de meia experiente

Para logo mais, o técnico Pepa terá a volta de Ramiro ao elenco, que cumpriu suspensão diante do Fluminense. Além do volante, o meio campo cruzeirense pode ter outras mudanças.

Neto Moura e Filipe Machado disputam a vaga de Richard, afastado preventivamente do elenco após ser citado nas investigações da operação “Penalidade Máxima”. Outra dúvida é com relação a Mateus Vital,, que sentiu um incômodo muscular no meio de semana e pode não atuar logo mais. Para o seu lugar, Nikão é a principal opção do treinador português.

Na frente, Gilberto deve permanecer como titular, mesmo com a longa seca de jogos sem balançar as redes.

Provável escalação: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Castán e Marlon; Filipe Machado (Neto Moura), Ramiro e Mateus Vital (Nikão); Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto.

Vagner Mancini tem desfalques de peso

A principal novidade do América na escalação dos 11 iniciais é o retorno do goleiro Matheus Cavichioli, que ficou de fora da partida do meio de semana por conta da expulsão na partida diante do Cuiabá.

Por outro lado, o treinador americano terá dois desfalques importantes. O atacante Everaldo levou o terceiro cartão amarelo em Bragança Paulista e cumprirá suspensão. Na defesa, o lateral Nino Paraíba, também foi citado na operação “Penalidade Máxima” e foi afastado do elenco.

Com isso, Marcinho deve assumir a lateral direita do Coelho e, no ataque, Mikael pode aparecer como titular, fechando o trio de ataque junto com Felipe Azevedo e Aloísio.

Provável escalação: Matheus Cavichioli, Marcinho, Eder e Ricardo Silva, Nicolas, Alê, Juninho, Benítez, Felipe Azevedo, Mikael (Wellington Paulista) e Aloísio.

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO);

Assistente 1: Kléber Lúcio Gil (SC);

Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO);

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR-FIFA/RN).