Fluminense vence o Cruzeiro e dorme em terceiro do Brasileirão

Cruzeiro e Fluminense se enfrentaram hoje (10) pela 5ª rodada do Brasileirão, no estádio do Mineirão, e o Tricolor das Laranjeiras levou a melhor e venceu pelo placar de 2 a 0. Gols de Ganso e para surpresa de ninguém: Germán Cano.

Apesar de um gramado extremamente prejudicado por shows que aconteceram no estádio, Cruzeiro e Fluminense protagonizaram um grande jogo para os presentes no Mineirão, que claro, deixou a torcida tricolor satisfeita e a azul-celestre mais comedida.

- Primeiro tempo das equipes se estudando

Não é dúvida para ninguém saber como o Fluminense joga suas partidas, e o Cruzeiro precisou se adaptar para enfrentar um dos times mais badalados do Brasil. Manteve um pouco da sua pressão alta na saída dos times, mas recuava com extrema velocidade para jogar no erro do time carioca. Por vezes o time celeste até conseguiu encaixar contra ataques, mas pecava no último passe e não chegava até a meta do goleiro Fábio.

Uma etapa marcada por poucas chances, dos times se estudando mais, e com belos lances individuais como de Marcelo e Bruno Rodrigues.

O Fluminense, que é marcado pelos gols por jogadas trabalhadas, contou com um pouco de sorte para chegar ao primeiro gol. Aos 43 minutos, após cobrança de falta na área, um bate rebate alucinante, até PH Ganso chutar no banco para abrir o placar.

Na segunda etapa, o clube das Laranjeiras fez o segundo gol logo no início, aos 54 minutos. Guga cruzou para Germán Cano cabecear e ampliar o placar, e o que parecia ser um jogo controlado se tornou uma pressão gigante após pênalti assinalado para o Cruzeiro. Na cobrança, Bruno Rodrigues bateu e o goleiro Fábio fez a defesa, mas se adiantou e o juiz mandou retomar a cobrança. O camisa 9 celeste foi para cobrança e chutou para fora.

Após a penalidade, o jogo ficou nervoso. Até o pênalti ser assinalado, somente dois cartões foram mostrados para jogadores da partida, mas a partir desse momento a partida ficou tensa e André do Fluminense foi expulso por reclamação.

A partida foi até os 104 minutos, com um Cruzeiro nervoso e desestabilizado após o pênalti desperdiçado mas a partida terminou 2 a 0 para o time visitante.

- Agenda

O Cruzeiro volta à campo no próximo domingo (14) para o clássico mineiro contra o América MG, às 18h30. Já o Fluminense volta à campo no sábado (13), às 18h30, para enfrentar o Cuiabá no Maracanã.