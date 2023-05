Vojvoda questiona pênalti marcado para Palmeiras: "Essas situações impactam uma partida"

Na noite desta quarta-feira (17) o Fortaleza saiu derrotado do Allianz Parque pelo placar de 3 a 0, em confronto válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de volta será realizada dia 31 de junho, e será no estádio do Leão, o Castelão.

Pênalti questionável ?

Foto : Tiago Sousa/OnzeXPress

Após o duelo, o treinador Vojvoda, comentou sobre o pênalti sofrido pelo Rony no primeiro tempo, ter sido bastante questionável, e de como uma lance como esse sofrido no início da partida, afetou a moral de seus jogadores.

"Bom essa é uma realidade, a situação estava complicada, é um resultado importante que o adversário conseguiu, e também, eu acho que no primeiro tempo tivemos um pouco abaixo do nível do nosso time, e eles tiveram uma imposição física, enquanto há disputas, eram um pouco mais altos que a nossa equipe. E a respeito do pênalti, achei que foi uma penalidade muito duvidosa, eu falo muito pouco de arbitragem, e eu não gosto de comentar sobre, antes das partidas".

"Nós somos um time que vai continuar trabalhando seriamente, não pressionando a arbitragem, mas, este pênalti abriu uma partida contra um forte adversário, que tem boa qualidade".

"Eu sou responsável pelos erros, e compreendo a arbitragem também, mas o pênalti é duvidoso, não sei o motivo de não terem ido ao VAR, e sinceramente não gosto dessas coisas, de falar da arbitragem antes de uma partida, e isso não está bem".

Equipe desligada

O argentino, após ser perguntado pelo repórter Lucas Wood, da VAVEL Brasil, sobre a equipe ter entrado desligada, citou novamente o pênalti marcado a favor do Palmeiras, e que o gol sofrido no início, impacta uma partida de uma forma diferente.

"Não entramos ligados, não sei se tomamos o primeiro, nos 10 minutos, mas volto a falar sobre o pênalti, essas situações impactam uma partida de um jeito diferente, enquanto a partida da volta, ainda falta muito, faltam dez dias, que parece muito, pois há algumas partidas antes desta, e o Castelão é o nosso estádio, mas também temos que ser realistas, e este resultado necessitava deixar a possibilidade mais aberta do que aconteceu hoje".

"Não fizemos o que o professor pediu"

E para finalizar os depoimentos do Leão, na beira do campo, o meio campista Calebe, falou sobre o pedido que Vojvoda havia feito ao elenco antes da partida, e lamentou a derrota.

"A gente sabia que seria difícil. Professor entrou para pedir ligado desde o começo, mas tivemos a infelicidade de sair atrás. Agora é cabeça erguida porque é decidido em dois jogos. Vamos trabalhar bastante para tentar sair lá com a classificação", diz o meia do Fortaleza.

Próximo Compromisso

O Leão do Pici volta aos gramados também no próximo sábado (20), terá de enfrentar a equipe do América MG, na Arena Independência, às 18h30. O confronto é válido pela sétima rodada do Brasileirão.