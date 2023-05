Palmeiras e Fortaleza se enfrentam valendo vaga nas quartas da Copa do Brasil

Em duelo válido pela partida de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil, o Palmeiras receberá, no Allianz Parque, a equipe do Fortaleza Bragantino, às 19h (horário de Brasília). Embalado com Abel Ferreira, o Alviverde, que alcançou a maior sequência invicta da história do Allianz Parque, busca abrir boa vantagem para buscar a classificação. O Verdão enfrentou, na última fase, a equipe da Tombensee despachou os mineiros por 5 a 3 no placar agregado.

Já o Fortaleza, que está há 13 jogos sem perder, vem à casa palestina em busca de bom resultado para decidir na Arena Castelão. A equipe comandada pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda chega às oitavas da competição após eliminar o Águia de Marabá por 8 a 1 no placar agregado.

Prováveis escavações:

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Endrick e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Quem está fora: Atuesta (lesão ligamentar no joelho); Marcos Rocha (lesão na coxa esquerda); Murilo (lesão no ombro direito), e Artur (defendeu o Bragantino na atual edição do torneio).

Pendurados: ninguém.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Hércules, Lucas Sasha e Caio Alexandre; Calebe, Romarinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Quem está fora: Ceballos (suspenso), Bernardo Schappo e Alix Vinícius (já atuaram por outros clubes), Pedro Rocha, Marcelo Benevenuto, Fernando Miguel (DM).

Pendurados: Ninguém.

Arbitragem:

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (Fifa/RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

Quarto árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa/RJ)

