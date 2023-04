Hulk destaca importância de vitória sobre Athletico e celebra números pelo Atlético-MG

Após marcar dois gols e garantir a vitória do Atlético-MG sobre o Athletico-PR, por 2 a 1. O atacante Hulk comentou sobre a importância do resultado para o Galo, que vinha pressionado pela torcida. Capitão da equipe também falou sobre os dois gols marcados.

“Vínhamos de uma sequência de bons jogos mas sem somar pontos, por isso, acabava ficando uma semana ruim para trabalhar”, disse Hulk, sobre a vitória na noite deste sábado.



O Galo volta a jogar na quarta-feira (7) pela Libertadores, contra o Alianza Lima. A vitória “tranquiliza” a situação do Galo, que sofria muitas críticas da torcida. "Agora temos três dias para descansar tranquilo e ir com força para a Libertadores”. Para seguir na competição, a vitória é essencial para o Atlético.

O atacante passou da marca de 100 participações em gols pelo clube, e também chegou a marca de dez gols em sete jogos, neste ano, no Independência. Ao falar sobre a marca, o atacante também destacou o desejo de querer marcar o terceiro na partida, o qual ficou muito próximo de marcar.

“Agradeço a Deus pelos números. Não posso ser egoísta né, mas hoje eu queria marcar três, pois estou fazendo três anos de casado”, disse de forma descontraída.

“É o Hulk, né”

Na última partida do Atlético, contra o Brasil de Pelotas, pela Copa do Brasil, Hulk saiu com o tornozelo inchado, o que o fez ser dado como dúvida para o jogo deste sábado. Ao ser questionado sobre isso, Eduardo Coudet, técnico da equipe, contou como foi a tratativa o atacante sobre a possível lesão.

“É o Hulk. Tentei tirá-lo do treino para descansar. Mas ele quer correr, treinar, chutar a bola. É o que o mantém neste nível. A cada gol, ele me ganha um vinho. Finalizou bem, com dor normal, mas vamos cuidar porque precisamos dele”

O técnico ficou contente com o primeiro tempo apresentado pela equipe, mas também concordou que, no segundo tempo, o Athletico, com as mudanças, também ofereceu perigo. De certa forma, disse que o placar não foi justo, pois o Galo criou muitas chances e teve mais volume de jogo do que o Athletico, que fez o gol de um erro individual e, em um momento em que o Galo vinha melhor.

Da partida, em geral, Coudet diz que há coisas que precisam ser mexidas, mas que há mais coisas, apresentadas neste sábado, que precisam ser repetidas para as próximas partidas.