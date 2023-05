Sem sofrer gols nas finais, Digão celebra seu terceiro título da carreira

Depois de vencer o jogo da ida pelo placar de 1×0, fora de casa, o Porto Velho segurou o empate sem gols com o Ji-Paraná e sagrou-se tricampeão rondoniense no último sábado (20).

Contratado pelo clube na atual temporada, o goleiro Digão tornou-se peça fundamental na campanha do título ao não sofrer gols nos dois jogos decisivos. “Muito feliz pelo título e por ter ajudado a equipe com defesas importantes. Acredito que a defesa começa lá na frente com os atacantes pressionando e fechando os espaços. O mérito é de todos e agora é comemorar”, destacou o arqueiro.

Com o título, o Porto Velho garantiu vaga na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D e Copa Verdeem 2024. Para Digão, vencer o estadual rondoniense teve um sabor especial. “Esse foi o meu primeiro título como profissional. É uma satisfação muito grande ser campeão e tendo papel importante no processo. Vamos em frente por coisas ainda maiores”, finalizou o jogador.

Esse foi o terceiro título de Digão como profissional. Anteriormente ele já havia conquistado o Troféu do Interior, com a Ponte Preta, e o Torneio SuperClássicos, defendendo o Flamengo.