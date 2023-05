Bragantino derrota Athletico e volta a vencer após cinco rodadas no Brasileirão

O Red Bull Bragantino finalmente garantiu sua segunda vitória no Brasileirão. Neste sábado (20), a equipe paulista venceu o Athletico por 2 a 0 pela 7ª rodada em casa, no estádio Nabi Abi Chedid.

O último triunfo do Braga havia sido na estreia, na primeira rodada, sobre o Bahia por 2 a 1, também como mandante. Desde então, o time ficou cinco jogos sem vencer, sendo uma derrota e quatro empates, incluindo as três últimas partidas.

Com essa nova vitória, os paulistas chegam a dez pontos no campeonato. Eduardo Sasha e Thiago Borbas fizeram os gols diante dos paranaenses, que ficaram com 12 pontos. Os primeiros ficam em 10º e os segundos em 6º logo após o duelo, mas os cenários podem mudar até o fim da rodada.

Furacão dá trabalho, mas perde no Nabi Abi Chedid

Apesar da derrota, o Furacão deu bastante trabalho para o time mandante. O confronto teve muitas chances de gol para ambos os lados e a eficiência fez a diferença.

A equipe paranaense teve inclusive, mais finalizações, com 14 a 12, e mais chutes que atingiram a meta, com cinco a três, mas no fim, quem balançou as redes foi apenas o clube paulista.

Logo aos 16, o primeiro gol do Bragantino saiu. Lucas Evangelista pegou sobra de bola mal afastada pela defesa na meia lua da grande área e bateu rasteiro de primeira. O chute saiu torto e ia em direção à linha de fundo pela direita, mas Eduardo Sasha apareceu no meio do caminho para desviar e marcar no contra-pé do goleiro Bento.

Um no começo e outro no final. Depois de um decorrer de jogo intenso, ainda assim as redes só voltaram a balançar no fim. Aos 41 do segundo tempo, o goleiro Cleiton fez lançamento longo direto para o campo de ataque pela ponta direita. Mosquera recebeu próximo à linha de fundo depois de desvio, fez belo lance driblando a marcação para entrar na área e tocou rasteiro para trás. Thiago Borbas apareceu então na primeira trave para tocar para o fundo do gol.

Próximos compromissos

Na próxima rodada, o Bragantino recebe o Santos em casa, no Nabi Abi Chedid, no domingo (28). Um dia antes, o Athletico jogará em casa, diante do Grêmio, na Arena da Baixada.