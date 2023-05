De Pena celebra gol especial e vitória do Internacional: "Dedico à minha família"

Na tarde deste domingo (30), o Internacional venceu o Goiás por 1 a 0, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O gol da partida, além de ter sido maravilhoso, foi especial, tendo em vista que, o próprio, foi o gol de número mil na história do Inter no Brasileirão por pontos corridos.

De Pena comemora gol mil e dedica a sua família e torcida

Foto : Divulgação/Internacional

E para falar sobre esta ótima vitória colorado, e sobre este gol mais que especial, na beira do campo, o meia uruguaio deu suas palavras, tanto sobre a importância dos três pontos, como a de seu gol.

"Vitória muito importante em casa, a gente precisava muito conseguir um resultado positivo, são mais três pontos para a nossa equipe, agora o mais importante será focar no jogo da Copa Libertadores, que será um jogo muito difícil."

"No gol a bola sobrou no escanteio, eu já tinha decidido chuta-la quando ela estava vindo na minha direção, é um gol muito importante, e dedico para a minha família, para a minha mulher, para os meus filhos, que estão sempre me apoiando, e também claro, para o publico que veio hoje ao Beira-Rio."

John não ficou parado, fez defesas importantíssimas e ajudou o Inter na vitória

Foto : Divulgação/Internacional

Outro jogador do elenco gaúcho que falou sobre a vitória colorada, foi o goleiro John.

"Cara, muito feliz, sem gol tomado, foi uma vitória importante, o Campeonato Brasileiro é isso, não tem jogo fácil, e hoje é provável que nossa equipe possa brigar por grandes coisas'', disse John.

Mano desmente imprensa e tranquiliza torcida colorado

E não menos importante, o treinador Mano Menezes comentou sobre as especulações sobre o próprio estar negociando com a equipe do Corinthians.

"Vamos separar convites de sondagens. Às vezes recebemos sondagens extra oficiais. Como eu não estou no mercado, eu tenho um contrato em vigor, a minha resposta quando dessa situação é sempre a mesma: eu pretendo cumprir meu contrato. Independente de pressão."

Próximo Compromisso

O Internacional volta a campo na próxima quarta-feira (3), contra a equipe do Nacional, no estádio Beira Rio, às 19h. A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores 2023.