Com mudanças no time, Internacional recebe Athletico pelo Brasileiro

Nesta quarta-feira (10), Internacional e Athletico se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, às 19h. As duas equipes se encontram próximas na tabela, e possuem o mesmo número de pontos. A partida é importante para ganhar posições e encostar no G-4.

O Colorado deve mudar sua formação, com o intuito de entrar em campo com uma postura diferente. Já o Athletico terá ao menos três importantes desfalques, o que também deve causar mudanças no estilo de jogo do time.

Internacional

O time de Mano Menezes vem de resultados que deixaram sua torcida incomodada. O empate em casa na Libertadores diante do Nacional e a derrota para o São Paulo devem mudar a maneira que o time joga. A intenção de Mano é armar sua equipe de forma a priorizar a defesa.

Assim, o meio-campo Colorado poderá perder um jogador de criação para dar entrada a um atleta que compõe melhor a defesa. Apesar do treino fechado, foi possível ver Aránguiz participando das atividades. Alemão continua no DM, e Johnny também é um provável desfalque.

Sendo assim, o Inter deve iniciar com:

Keiller; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Campanharo, De Pena (Baralhas), Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano.

Athletico

Vindo de duas vitórias de virada - diante do Libertad na Libertadores e do Flamengo no Brasileiro - o Furacão vive boa fase e promete dificultar a vida do Inter, mesmo jogando fora de casa. Apesar de não contar com três titulares para o confronto, os visitantes ganharam três "reforços" para a partida de logo mais.

Terans, Rômulo e Fernandinho foram poupados por Paulo Turra. Contudo, o treinador tem os retornos de Madson, recuperado de lesão, e Alex Santana, que estava suspenso na última rodada. Luciano Arriagada, após dois meses, também retorna ao time. Vitor Roque sofreu uma pancada no joelho diante do Flamengo e era dúvida, mas está entre os relacionados.

Desta forma, o Furacão deve iniciar a partida com:

Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Alex Santana (Hugo Moura) e Christian; Vitor Bueno, Thiago Andrade e Vitor Roque (Pablo).

Arbitragem e Transmissão

O árbitro do duelo será Bruno Arleu de Araújo, que conta com Rodrigo Figueiredo e Luiz Claudio Regazone como assistentes. Rodrigo D'Alonso será responsável pelo Árbitro de Vídeo.

SporTV e Premiere transmitirão o jogo, e você pode acompanhar também pelo tempo real da VAVEL Brasil.