Mano Menezes analisa derrota diante do Athletico: "Temos condição de fazer melhor"

Nesta quarta-feira (10), o Inter saiu do Beira-Rio derrotado pelo Athletico, o que aumentou ainda mais a pressão sobre o elenco e o treinador Mano Menezes. Já é o terceiro jogo consecutivo sem vitória, e ainda que a equipe tenha jogado bem contra o Nacional e apresentado uma melhora em relação ao jogo contra o São Paulo, o resultado foi novamente negativo.

Diante disto, Mano Menezes comentou sobre o desempenho de seus comandados em entrevista coletiva após o confronto. Questionado sobre o resultado, Mano deu razão aos torcedores.

"Tenho certeza absoluta que a gente tem que ouvir bastante coisa depois de perder de 2 a 0 em casa, da maneira como a gente perdeu. O torcedor está coberto de razão. À medida que as coisas começam a se repetir, a gente sente se agravar a situação de produção da equipe".

O treinador reforçou que o time esteve bem durante a primeira etapa, mas pecou na hora de finalizar.

"Acho que a gente fez um primeiro tempo muito bom, de novo. Acho que enfrentamos uma equipe com bastante qualidade. Nesse primeiro tempo criamos, criamos bastante oportunidades, chutamos duas bolas no poste, (tivemos) um pouquinho de infelicidade em botar essa bola para dentro nos momentos importantes em que a equipe produz bem. E o que se repete é que, quando ela não faz e aproveita os seus momentos, o adversário vai lá e aproveita. Acho que o segundo tempo já não foi igual, a equipe já não produziu a mesma coisa. O Athletico, na minha maneira de ver, melhorou com a entrada do Canobbio e do Christian, porque baixou Erick para a primeira função, e o Erick, além de marcar, também jogava, e aí obrigou muito o Alan Patrick a baixar. E aí começamos a ficar longe também para construir com mais qualidade do meio para a frente".

Mano também discorreu sobre a pressão da torcida, bem como também deu a resposta do que precisa ser feito dentro e fora de campo, priorizando a mentalidade, para que o time possa voltar a apresentar um bom futebol.

"As dificuldades nós sabíamos que nós íamos passar, e penso que temos condições de dar resposta melhor para essas dificuldades que estamos tendo, com o grupo que temos aqui. Temos condição de fazer melhor. Melhor no sentido de ser mais equilibrado nos dois tempos, de ser uma equipe um pouquinho mais madura, porque já temos jogadores para isso. De saber que estamos passando por isso, estamos tendo queda na segunda parte. Então temos que saber que o jogo vai ser jogado de 90 minutos, e temos que ter mais maturidade para equilibrar isso. Mas não tínhamos dúvidas sobre esse momento que iríamos passar, e temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance para passar por esse momento, e é o que nós vamos fazer."

O treinador Colorado finalizou comentando sobre a sequência dos próximos jogos do Inter, pontuando a dificuldade de trabalhar em um período tão curto de descanso e recuperação dos atletas.

"O futebol brasileiro ensina a gente a trabalhar cansado. Não dá para descansar, esperar recuperar tudo, para depois você começar a trabalhar. Então tem que saber trabalhar com a intensidade mais baixa, tem que trabalhar, às vezes, com os jogadores de forma mais parada no campo do que em deslocamento, exatamente para você poder levá-los a campo, para mostrar as coisas no campo, que é onde fica mais claro tudo aquilo que a gente quer. É dessa maneira que nós vamos fazer, mas é um período duro e difícil exatamente por isso, por uma sequência bastante grande de jogos, com pouco espaço de recuperação entre eles e todos eles importantes, porque não dá para você ficar esperando para depois".

O Internacional voltará à campo no sábado (13), diante do Atlético-MG. Será o primeiro da série de quatro jogos longe de seus domínios, que também terá América pela Copa do Brasil, Grêmio pelo Brasileiro e Metropolitanos pela Libertadores. O Colorado atuará novamente no Beira-Rio somente no dia 28, contra o Bahia.