Corinthians fica no empate diante do Argentinos Jrs e embola grupo E na Libertadores

O Corinthians enfrentou o Argentinos Jrs no Estádio Diego Armando Maradona em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América 2023. As equipes não saíram do 0 a 0 em uma partida de alguns gols perdidos e de pouca inspiração técnica.

A partida se arrastava e era muito estudada tanto que a primeira chance clara de gol veio apenas aos 18 minutos, quando o zagueiro Murillo roubou bola no ataque alvinegro, disparou e apareceu sozinho quase na pequena área, mas na hora de finalizar de chapa mandou por cima do gol.

Aos 25, Paulinho caiu sentindo o joelho após girar para sair jogando, o atual primeiro volante do Corinthians precisou ser substituído dando lugar ao camisa 29 Roni.

Após a entrada de Roni, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo baixou muito seu desempenho e começou a ceder chances em sequência para a equipe argentina. A primeira delas veio com Rodríguez que bateu forte da entrada da área passando ao lado da trave de Carlos Miguel.

Na segunda, Metilli fez grande jogada pela esquerda, cruzou rasteiro e Matheus Bidu quase jogou contra o próprio gol, mas Carlos Miguel fez milagre para salvar a equipe paulista.

Já na segunda etapa nada acontecia na partida, um vazio de ideias e com muitos erros técnicos e de decisão de ambos os lados, tanto que a maior "emoção" da segunda etapa se assim podemos definir foi quando o atacante argentino Thiago Nuss foi expulso após cotovelada em Roni na altura do meio de campo.

Próximo jogo e Situação na tabela

O Corinthians chegou aos quatro pontos e se manteve na terceira colocação do grupo, agora estando a dois do Independiente Del Valle, time que está se classificando na segunda posição da chave.

A equipe de Vanderlei Luxemburgo volta a campo neste domingo (28), contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro Série A.