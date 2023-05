Em busca da recuperação, Corinthians enfrenta São Paulo no clássico Majestoso

Em momentos distintos na temporada, Corinthians e São Paulo se encontram na tarde deste domingo (14), às 16h, para a disputa do clássico Majestoso no Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

A equipe do Parque São Jorge, que ocupa a 16ª posição com apenas quatro pontos, tenta se distanciar do Z-4. Já o Tricolor Paulista, com oito pontos conquistados, busca terminar a rodada entre os quatro primeiros colocados.

O Corinthians vem de uma sequência de quatro jogos sem vencer pelo Brasileirão. As três derrotas e um empate empurraram a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo para a parte de baixo da tabela de classificação.

Do lado do São Paulo, a chegada de Dorival Júnior trouxe um novo ânimo à equipe, que atravessa um bom momento na temporada. Desde a chegada do novo treinador, foram seis jogos disputados entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, com três vitórias e três empates.

Ao todo, os dois clubes já se enfrentaram 309 vezes, com 112 vitórias para o Timão, 94 para o Tricolor Paulista e 103 empates. O time do Parque São Jorge não perde para o rival há três partidas e, no último encontro, levou a melhor fora de casa pelo placar de 2 a 1.

Luxa busca sua primeira vitória

Desde que assumiu o comando do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo não conseguiu conquistar sua primeira vitória. Para tentar alcançar o objetivo logo mais, o treinador contará com a volta de Fausto Vera, que ficou de fora da derrota para o Botafogo por 3 a 0 por conta do terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, o experiente Paulinho não entrará em campo devido a uma lesão no tornozelo. O jogador se junta a Gustavo Mosquito e Renato Augusto, afastados a mais tempo por lesão.

Além deles, a equipe não contará com o zagueiro Balbuena e o meia Du Queiroz, que estão em fim de contrato e não continuarão no time após o meio do ano.

Na formação do time titular, Vera disputa com Maycon e Roni a vaga no meio de campo, assim como Giuliano e Matheus Araújo. No ataque, Luxa pode repetir a dupla de ataque formada por Roger Guedes e Yuri Alberto.

Provável escalação: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Matheus Bidu (Fábio Santos); Roni, Fausto Vera, Giuliano (Matheus Araújo) e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto.

Tricolor tem baixa por suspensão

Além dos 10 desfalques por lesão, o São Paulo não poderá contar com o meia Rodrigo Nestor, expulso durante o empate sem gols diante do Fortaleza no meio de semana.

Para o lugar de Nestor, Dorival Júnior conta com seis opções. Com características mais defensivas, o treinador tem à disposição os volantes Gabriel Neves e Luan. Caso opte por uma opção ofensiva, o leque do treinador conta com Luciano, Marcos Paulo, Michel Araújo e Wellington Rato.

Provável escalação: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Gabriel Neves (Luan), Pablo Maia, Alisson e Michel Araújo (Marcos Paulo); Luciano e Calleri.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa - RJ);

Assistente 1: Luiz Claudio Regazone (RJ);

Assistente 2: Michael Correia (RJ);

VAR: Wagner Reway (Fifa - PB).