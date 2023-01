Matheus Bidu conta da emoção ao fechar com o Corinthians: "Você lembra da trajetória quando realiza um sonho desse"

Na manhã dessa segunda-feira (09), o lateral-esquerdo Matheus Bidu foi apresentado no Corinthians diretamente do CT Joaquim Grava.

Com apenas 23 anos, o atleta comentou sobre a sua sensação ao ser contratado pelo Corinthians e seu ânimo para estrear logo com a camisa alvinegra.

"Rolou (emoção), fico muito feliz, por tudo o que passei. Você lembra da trajetória quando realiza um sonho desse, a emoção toma conta um pouco."

Bidu contou de toda a sua trajetória no mundo do futebol, citando inclusive que no início ele chegou a fazer um teste pela equipe do Parque São Jorge, mas que na época foi reprovado.

"Minha trajetória foi um pouco difícil, aqui recebi um dos "nãos" da minha vida. Meu pai sempre esteve comigo. Depois desse "não" passei pela Portuguesa, fiz o sub-17 e sub-20, de lá fui para o Guarani, onde me profissionalizei. Fico feliz de voltar ao clube, espero poder honrar essa camisa."

Vindo do Cruzeiro, Matheus foi perguntado sobre os conselhos que o mandatário da Raposa, Ronaldo Fenômeno, deu a ele para vestir a camisa do Corinthians.

"Ronaldo foi um cara que me ajudou bastante, acreditou no meu futebol no Cruzeiro. Fico feliz que tenha dado tudo certo. Ele me deu um toque, falou que aqui a equipe é muito grande, tem que vestir a camisa com garra e raça e honrar o torcedor."

Sobre seu apelido, Bidu comentou que herdou esse nome de seu pai, que era chamado assim na época como jogador de várzea e disse que pretende manter o apelido como uma marca registrada.

"Bidu na família só tem dois, meu pai e depois veio eu. Peguei o apelido. Esse apelido foi quando ele era pequeno, minha tia-avó falou que ele era tão feinho que parecia um cachorrinho. Na época, a Turma da Mônica estava em evidência, e começaram a chamá-lo de Bidu. Quando eu era pequeno, eu o acompanhava nos jogos de várzea, aí o pessoal começou a me chamar de Biduzinho. Aí comecei a jogar bola e, onde eu ia, tinha muito Matheus. Meu sobrenome também é comum, Oliveira. Acabei tentando diferenciar um pouco e trouxe o apelido para a vida profissional."

Estreia chegando

A possível estreia de Matheus Bidu pode vir no primeiro jogo do ano do Corinthians, que irá ocorrer já nesse domingo (15), quando a equipe visita o Red Bull Bragantino pela primeira rodada do Campeonato Paulista 2023.