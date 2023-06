Bento comemora pênaltis defendidos e classificação do Athletico sobre o Botafogo na Copa do Brasil

O Athletico-PR se classificou às quartas de final da Copa do Brasil após vitória nos pênaltis sobre o Botafogo nesta quarta-feira (31). O placar no tempo normal foi de 1 a 0 para os cariocas.

A partida de volta do confronto aconteceu no Engenhão, casa do Botafogo no Rio de Janeiro. No jogo de ida, o time paranaense venceu por 3 a 2. Depois que o marcado agregado ficou em 3 a 3 nesta quarta, o Furacão levou a melhor nos pênaltis por 4 a 2.

O maior destaque da noite ficou para o goleiro Bento. O jogador do Athletico pegou dois pênaltis na disputa, sendo logo os dois primeiros, de Tiquinho Soares e Tchê Tchê. E após o apito final, ele falou e comemorou a sua performance decisiva.

"O sentimento é de alegria, emoção. Essa é minha segunda vitória em pênaltis pelo Athletico. Antes do jogo sempre tem estudo para caso esse momento aconteça, mas na hora, às vezes vou na intuição também. É um trabalho em conjunto com a comissão técnica. E que acabou dando certo, e fico muito feliz", disse.

Bento comentou também sobre o tempo regulamentar da partida. O goleiro deixou claro que a intenção do time não era ficar só no campo de defesa, como ficou em boa parte do tempo, e valorizou a equipe adversária por ter imposto isso. Porém, segundo ele, méritos para o seu time por ter permanecido em jogo.

"A estratégia não era bem essa (apenas se defender). Queríamos jogar também. O Botafogo acabou jogando bem e pressionando a gente para trás. Sabíamos que eles são assim e tem tido ótima temporada. Porém, conseguimos suportar bem, levar para as penalidades e finalizar a nosso favor no final", comentou.

Após mais uma grande performance, o arqueiro do Furacão ainda foi questionado sobre seus objetivos e sonhos, pensando que há Jogos Olímpicos em 2024, na França.

"Mais uma vez, o que eu fico feliz é de ajudar o time nesse momento. Mais uma realização. É muito trabalho e dedicação. Minha carreira está ainda no começo e já aconteceu muitas coisas boas, mas há muito trabalho pela frente. Sei que há Olimpíada logo, vou ficar feliz caso a oportunidade venha e darei meu máximo para representar em campo. Porém, caso não, seguirei trabalhando com a minha equipe para novos objetivos", finalizou.

O Athletico espera agora o sorteio das quartas de final para saber seu próximo oponente na Copa do Brasil.