Paulo Turra rasga elogios à equipe após vitória do Athletico-PR sobre Botafogo: "Melhor partida da temporada"

O Athletico-PR se superou mais uma vez. A equipe conseguiu a quarta virada seguida em casa e a oitava na temporada. No último jogo, contra o Coritiba, o Furacão fez o 3 a 2, no último minuto. Nesta quarta-feira (17), pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, mais uma virada por 3 a 2, desta vez em cima do Botafogo.

Poderia ter sido seis



Contente com o desempenho da equipe. O técnico Paulo Turra exaltou a atuação do time. Além disso, após parabenizar o jogadores, o treinador afirmou que o Furacão poderia ter saído da Arena da Baixada com um placar maior.



"Acredito que tenha sido a melhor partida do Athletico na temporada, por todo o contexto. Mesmo a gente saindo atrás com o 2 a 0, vale ressaltar, e eu não estou sendo exagerado, que o jogo era para ter sido, no mínimo, de 5, 6 a 2. Tivemos chances claras, foram 28 finalizações, contra seis deles."



Mudanças na segunda etapa

O Athletico começou a partida com duas novidades na escalação: Zé Ivaldo e Canobbio. Apesar de um primeiro tempo com chances criadas, a equipe não conseguiu furar a defesa do Botafogo e sofreu dois gols.



Porém, na segunda etapa, Paulo Turra voltou com Vitor Bueno e Madson. A entrada de ambos mudou a história da partida e consagrou Vitor Bueno como o grande destaque do jogo.

"O Vitor Bueno foi bem no Campeonato Paranaense. Mas, como todo ser humano, tem momentos de altos e baixos. Dentro desse momento, ele treinou e recuperou a condição física. Nos últimos dez dias, o nível de treino dele tem sido espetacular. Já o Madson vem entrando várias vezes e tem um entrosamento muito bom com o Fernandinho."

Próximos desafios



O Athletico voltará a campo no sábado (20), às 18h30, para encarar o Bragantino, em Bragança Paulista. O jogo será válido pela sétima rodada do Brasileirão.



Pela Copa do Brasil, o jogo da volta contra o Botafogo, será daqui a duas semanas, no dia 31 de maio, no Nilton Santos. Um empate classifica o Furacão.