Bahia goleia Volta Redonda e avança na Copa do Brasil

A Copa do Brasil conheceu, nesta quinta-feira (27), mais um participante das oitavas de final do torneio. O Bahia recebeu o Volta Redonda na Arena Fonte Nova e goleou os cariocas por 4 a 0 para assegurar a classificação.

Agora, os tricolores se juntam a Cruzeiro, Fluminense, Athletico, São Paulo, Santos, Sport, Fortaleza, Atlético-MG, América, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Corinthians e Internacional. Vale lembrar que Grêmio x ABC ainda definem a última vaga

Primeira etapa é fraca, mas Bahia goleia no segundo tempo

Com um primeiro tempo muito estudado, faltaram emoções para o Esquadrão e o Voltaço. As equipes até tiveram chances, mas nada que valha destacar. No segundo tempo foi que o jogo andou de verdade.

Aos 11 da etapa final, Vitor Jacaré avançou pela direita e tocou para para Cauly bater na saída do goleiro Vinicius e abrir o placar. O gol dava ainda mais tranquilidade aos baianos, que haviam vencido a ida por 2 a 1.

Mais tranquilos, os jogadores do Bahia passaram a dominar o jogo e trocar melhor os passes. O time melhorou após a entrada de Ademir. O atacante arrancou pela direita no primeiro lance em campo e cruzou para Arthur Sales fazer o 2 a 0.

Oito minutos depois, aos 30, Vítor Jacaré cobrou um pênalti assinalado pelo VAR após toque de mão de Bruno Barra e ampliou para 3 a 0. Já nos acréscimos, aos 49, Arthur Sales fechou a conta. Ele aproveitou o rebote e a falha da defesa do Volta Redonda para matar o jogo.

Oitavas de final da Copa do Brasil

A próxima fase da Copa do Brasil ainda não tem duelos definidos. O sorteio dos confrontos acontecerá na próxima terça-feira (2), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Na próxima fase, todos os times poderão se enfrentar, uma vez que não há divisão de potes no sorteio que definirá os duelos.