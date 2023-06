Flamengo derrota Fluminense e vai às quartas da Copa do Brasil

O Flamengo está nas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta (1), o rubro-negro venceu o clássico contra o Fluminense por 2 a 0 no jogo da volta das oitavas de final.

A primeira partida no Maracanã, sob mando do Tricolor, terminou em 0 a 0. A segunda, no mesmo estádio, iria definir completamente o time que avançaria para a próxima fase do torneio. E foram os comandados de Jorge Sampaoli que levaram a melhor.

Depois de alguns minutos de atraso por conta de fumaça vinda de sinalizadores da torcida, o duelo se iniciou e o Fluminense logo impôs seu jogo de posse de bola. Porém, a equipe nada conseguiu fazer de modo contundente.

O Flamengo foi mais preciso em suas investidas ao ataque e foi o time que abriu o placar. Aos 33', Fabrício Bruno tocou de cabeça próximo à trave esquerda após lançamento alto na grande área. Arrascaeta completou para o gol no segundo poste, testando firme no canto esquerdo.

Naquele momento, o jogo ficou mais morno e somente voltou a ter mais emoções na segunda metade do segundo tempo. Aos 35', o rubro-negro teve uma grande chance perdida, com chute de vários jogadores.

Ganso vacilou na saída de bola, Gerson ficou na cara do gol e chutou no rosto de Fábio. Em seguida, mais uma finalização do Flamengo com Everton Cebolinha e a bola bateu na trave direita. Na segunda sobra, Gabigol também ficou de frente para meta pela esquerda, pegou mal e o chute saiu fraco, para o goleiro espalmar.

A equipe da casa teve mais algumas chances até que ampliou o placar com Gabigol aos 49', nos acréscimos. O atacante pegou sobra de finalização ruim de Everton Cebolinha na grande área e emendou para o gol livre de marcação.

Antes do fim da partida, Cano ainda perdeu oportunidade de diminuir a diferença. Ele recebeu lançamento pelo alto já quase na pequena área, na cara do gol, matou no peito e perdeu o controle da bola, que saiu pela linha de fundo.

Com essa vitória, o Flamengo avança às quartas de final da Copa do Brasil e aguarda agora o sorteio para conhecer seu próximo adversário na competição.