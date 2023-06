Flamengo e Fluminense buscam afastar crise em duelo decisivo na Copa do Brasil

Nesta quinta-feira (1), a partir das 20h, pelo horário de Brasília, Flamengo e Fluminense voltam a se enfrentar pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã.

Na partida de ida, a equipe rubro-negra teve a sua melhor atuação sob comando de Jorge Sampaoli e neutralizou as principais características ofensivas de Fernando Diniz. No entanto, o Flamengo não conseguiu traduzir o volume de jogo em vantagem no placar.

O confronto que decidirá o último classificado às quartas de final da Copa do Brasil 2023 será transmitido ao vivo e com exclusividade pelo Grupo Globo, nos canais SporTV e Premiere, com transmissão de Luiz Carlos Júnior, Lédio Carmona e Pedrinho.

Marcelo Cortes / Flamengo

Flamengo aposta em três zagueiros na formação titular

Diferentemente do esperado pelo torcedor rubro-negro, a grande atuação diante do Fluminense na Copa do Brasil não representou um novo momento positivo. Nos últimos jogos, o Flamengo acumulou empates diante do Ñublense e do Cruzeiro em jogos da Libertadores e do Brasileirão.

O empate no Chile complicou a situação do clube pensando em classificação para as oitavas da Libertadores em primeiro lugar. Enquanto isso, o empate diante do Cruzeiro fez a equipe rubro-negra perder ainda mais contato com a liderança do Brasileirão, ocupada pelo Botafogo.

Diante do momento de pressão, o técnico Jorge Sampaoli aposta neste clássico para marcar enfim um momento decisivo na temporada. Por isso, o argentino fará mudanças importantes ao sinalizar uma escalação com três zagueiros sem a presença de Pedro entre os titulares.

A única certeza é o retorno de Arrascaeta ao time titular após participação nas atividades da última quarta-feira (31) sem restrições. Pedro, Wesley e Léo Pereira treinaram normalmente, mas Everton Ribeiro possui grandes chances de não ser relacionado. Marinho e Matheuzinho são desfalques certos.

Provável escalação: Matheus Cunha, Wesley (Varela), Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz), Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Matheus França (Cebolinha ou Pedro) e Gabigol.

Fluminense precisará superar momento negativo e enorme lista de desfalques

Do outro lado do confronto, a pressão em cima do técnico Fernando Diniz também é considerável. Após grande início de campanha no Brasileirão e na Conmebol Libertadores, o Fluminense começa a entregar sinais de desgaste físico.

Com quatro derrotas consecutivas, sendo as mais recentes para The Strongest (Libertadores) e Corinthians (Brasileirão), o Tricolor Carioca também aposta no Fla-Flu da Copa do Brasil para evitar o crescimento de contestações da torcida em relação à falta de bons resultados nos últimos jogos.

No entanto, Diniz precisará superar a enorme lista de desfalques para o confronto. Felipe Melo foi expulso no jogo de ida, enquanto Vitor Mendes segue afastado devido às investigações envolvendo apostas esportivas.

Dentre os lesionados, Alexsander, Keno e Jorge não possuem chances de serem relacionados. Por fim, Lelê e Thiago Santos já atuaram por outras equipes nesta Copa do Brasil. Além de todos esses problemas, Diniz também precisará lidar com as falhas nas transições defensivas, as quais estão deixando espaços decisivos nas ações ofensivas adversárias.

Provável escalação: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Marcelo (Guga); André, Martinelli, Lima e Paulo Henrique Ganso; Jhon Árias e Cano.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (SP/FIFA)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP/FIFA) e Alex Ang Ribeiro (SP/FIFA)

VAR: Rafael Traci (SC)