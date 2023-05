Ceará bate Sport nos pênaltis e conquista tricampeonato da Copa do Nordeste

Na noite desta quarta-feira (3), o Ceará venceu o Sport, nas penalidades por 4 a 2, após ser derrotado no tempo normal por 1 a 0, conquistando assim seu terceiro título da Copa do Nordeste.

Leão domina e marca

O jogo começou na Ilha do Retiro com um ar de "pressão", tanto para o Ceará, quanto para o Leão, estádio lotado, e de apenas um time, em tons Rubro-Negros. Com esse gás, o Sport dominou as ações ofensivas, pressionou e teve amplo domínio do início ao fim. Aos 20, q situação ficou feia para o Vozão, que viu o lateral-esquerdo Willian Formiga sair machucado, para entrada de Danilo Barcelos, que entrou como diz no nordeste, um tanto "avuado", distraído, ou seja, muito mal na decisão. Na sequência, foi do jogador do Vozão, que saiu o "passe" para Luciano Juba "dar o grau", ao cortar mal uma bola dentro da área, deixando ela limpa para o atacante caprichar para o fundo das redes.

A partida se encaminhou para os minutos finais, e o Leão seguia superior, tendo até chances de marcar mais uns três, mas seguiu, destruindo os sonhos do Vozão de derrota-lo pelo placar mínimo, deixando tudo igual, 2 a 2 no agregado.

Leão cria, mas não marca

A partida recomeçou com o Leão dono da casa com sangue nos olhos, e com vontade de mais. Aos 1, Vagner Love cruzou rasteiro para a área e a bola chegou para Luciano Juba, livre, dominar e bater, mas em cima do goleiro Richard. Na sequência, foi a vez de Jorginho receber passe do carinha do amor, menino Love, que pegou mal e mandou pela linha de fundo.

Já o Ceará, pouco a pouco, criou sua melhor chance na partida, em cruzamento de Jean Carlos para Vitor Gabriel, que, por pouco, não alcançou para empurrar para o fundo da rede. Aos 12, os donos da casa voltaram a assustar, em cobrança de falta de Edinho, obrigando boa defesa de Richard. Na sequência, Felipinho recebeu lançamento na área e bateu de primeira, com desvio, explodindo no travessão, decretando penalidades.

Ceará vence nas penalidades

Com tudo igual no placar agregado, mantido no tempo regulamentar, o árbitro foi obrigado a decretar decisão nos pênaltis. Nas penalidades, Danilo Barcelos começou marcando para o Ceará. Do lado do Sport, Luciano Juba foi o primeiro a bater e parou em defesa de Richard. Em seguida, Jean Carlos anotou, mas Guilherme Castilho perdeu, Renan fez a defesa. Como Vagner Love e Sabino marcaram para o Leão da Ilha, o marcador ficou empatado em 2 a 2. Luvannor, então, foi para a quarta batida cearense e fez os 3 a 2. Gabriel Santos, entretanto, não teve a mesma qualidade, e Richard fez outra defesa. Assim, Erick foi para a quinta cobrança, bateu com qualidade e garantiu o título para os cearenses.

Próximos Jogos

As equipes voltam a campo no próximo final de semana, para a disputa da quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No domingo (7), a partir das 11h, o Ceará visita a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Mais tarde, às 19h, o Sport recebe o Guarani, na Ilha do Retiro.

Maiores campeões da Copa do Nordeste

4 - Bahia

4 - Vitória

3 - Sport

3 - Ceará

2 - Fortaleza.