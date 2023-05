Com gol de Guilherme Parede, Vila Nova vence Ituano e segue invicto na série B

Na noite desta quarta-feira (24), Vila Nova venceu o Ituano, por 1 a 0, no Onésio Brasileiro Alvarenga, mantendo assim sua invencibilidade na Série B. O único gol foi marcado por Guilherme Parede. Vale ressaltar que na etapa final, Claudinho do Ituano fez falta dura em Neto Pessoa dentro da área e foi expulso, gerando também enalidade, mas atacante do Vila perde o pênalti.

Vila pressiona e marca

O jogo começou equilibrado, dinâmico e com chances para ambas equipes. Aos dois minutos, Rafael Donato escorregou, e a bola sobrou livre para Lucas Siqueira dentro da área do Vila, mas Donato se recuperou no lance e tirou em cima da linha o que seria gol do volante do Ituano. Na sequência, Guilherme Parede chutou de fora da área, a bola desviou em Claudinho e matou o goleiro Jefferson Paulino, entrando no canto direito, abrindo o placar para o Vila. Sem grandes emoções, o árbitro soou o apito e as equipes desceram aos vestiários.

Vila segura vantagem

A partida recomeçou com o Ituano disposto a buscar o empate, conseguindo ser dominante e manter bola nos pés. Aos 21, Neto Pessoa fez o pivô e Igor Henrique bateu para fora. Na sequência, Claudinho fez bobagem, o zagueiro do Ituano deu um verdadeiro golpe com o pé em Neto Pessoa em disputa de bola dentro da área: pênalti para o Vila Nova e expulsão de Claudinho.

Com um jogador a menos, o Ituano até manteve boa posse de bola, mas com o passar do tempo ficou inofensivo. O Tigre conseguiu segurar a bola no campo de ataque nos minutos finais e fez o tempo passar, vencendo assim a partida.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Vila Nova chega a 17 pontos e assume a segunda colocação da Série B. Já o Ituano, por sua vez, fica na 15° colocação, com sete pontos, perto da zona de rebaixamento.

Próximos Jogos

Os times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da nona rodada da Série B. No sábado (27), o Ituano recebe o Londrina, no Estádio Novelli Júnior, às 17h. Já no domingo (28), o Vila Nova visita a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, às 11h da manhã.