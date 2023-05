Na estreia do novo técnico, Juventude vence Chapecoense fora de casa e deixa Z-4 da Série B

Na manhã deste domingo (21), o Juventude venceu a Chapecoense por 2 a 0, na Arena Condá, pela série B do Campeonato Brasileiro. David e Rodrigo Rodrigues marcaram para o Ju, que teve a estreia do técnico Thiago Carpini,, vice-campeão paulista pelo Água Santa.

Juventude pressiona e marca

O jogo começou em Chapecó cheio de equilíbrio, com ambas equipes tentando se impor, mas sem chances reais de gol. Aos três, após cruzamento da esquerda, Bruno Nazário desviou de cabeça e obrigou Thiago Couto a fazer boa defesa. Na sequência, o Juventude respondeu, com Nenê, que cobrou falta da intermediária e Danilo Boza cabeceou por cima da meta.

A partida foi se encaminhando para reta final, com muito "lá e cá", muita pressão, mas sem boas finalizações.

Aos 38, em contra-ataque, Nenê acionou David, o atacante, com a marcação de Victor Ramos, chutou colocado e contou com desvio para encobrir o goleiro Airton, e abrir o marcador para o Ju. Nos acréscimos, em lance semelhante ao do gol, David parou no arqueiro da Chapecoense, que evitou o que seria o segundo gol, descendo para o vestuário com vitória parcial.

Vitória garantida para o Jaconero

A partida recomeçou trucada, com o técnico do Verdão fazendo substituições, tentando trazer mais ofensividade. Logo no primeiro minuto, Bruno Nazário até assustou, Thiago Couto, mas não conseguiu derrubar a muralha.

Aos 26, a Chape chegou na esquerda com Gabriel Xavier, que cruzou com perigo. Thiago Couto saiu do gol e tirou de soco. Do outro lado, o Ju trabalhava com calma, sem pressa, segurando sua vantagem, mas querendo mais, aos poucos demonstrou sua qualidade. Mas foi apenas, aos 39, em um contra-ataque, que Rodrigo Rodrigues decretou a vitória do Ju, por 2 a 0.

Classificação

Com o resultado, o Juventude consegue a segunda vitória na Série B e, saindo assim da zona de rebaixamento, com seis pontos, na 16ª colocação. Já a Chapecoense fica em 11° lugar, como oito, mas pode perder posição.

Próximos jogos

Ambas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (24), para a oitava rodada da Série B. O Juventude recebe o Atlético-GO, às 19h, no Alfredo Jaconi. Já a Chapecoense visita o Guarani, às 21h15, no Brinco de Ouro.