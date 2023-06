Bruno Mezenga sofre injúria racial de torcedor santista em grupo de WhatsApp

O atacante Bruno Mezenga, foi em uma delegacia neste sexta-feira (2) e registrou um boletim de ocorrência por injúria racial, sofrida após a eliminação do Santos na Copa do Brasil. O camisa 88 foi o autor do gol que levou o Peixe para disputa de pênaltis, no entanto, acabou perdendo o pênalti que culminou na queda do Peixe.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

O caso ocorreu dentro de um grupo de torcedores do Santos no WhatsApp. Bruno Mezenga foi chamado de macaco por um dos membros logo após ter perdido o pênalti, na quarta-feira (31). O caso foi enviado ao advogado do jogador, Max Silva, que logo comunicou o Santos FC.

O clube alvinegro confirmou o registro do BO e enviou um profissional jurídico junto com Mezenga para acompanhar o caso. Os prints foram apresentados à Polícia e o torcedor do Santos já foi identificado. O próprio já entrou em contato com a comunicação do clube para pedir desculpas resolver o caso.

A mensagem

“Eu saí da faculdade, vim escutar o jogo na rádio 'pq' vi que ia pros pênaltis. Vi que o JP [João Paulo, goleiro do Santos] precisava pegar pro Santos não ser eliminado. Já sabia que ia perder ai. Na hora que ele pegou, nem acreditei. E o desgraça macaco do Mezenga erra", disse o torcedor.

Veja nota oficial do Santos e as palavras de Bruno Mezenga

O Santos Futebol Clube, infelizmente, vem a público relatar mais um triste caso de racismo ocorrido com um de seus jogadores. Dessa vez, com o atacante Bruno Mezenga, que foi alvo de um criminoso - já identificado - em comentário feito num grupo de WhatsApp. O atleta, auxiliado pelo Departamento Jurídico do Clube, fez BO na Polícia pelo crime de injúria racial. O Santos FC reitera que não tolera e não admite crimes desse tipo e seguirá combatendo firmemente quem o pratica.

O próprio Bruno se pronunciou sobre esse ataque criminoso:

“Acredito que hoje não falta informação, o que falta é respeito e empatia. Um ato racista não pode mais ser ignorado. Estamos vivendo um momento de conscientização e uma luta para que esse tipo de coisa não aconteça mais, nem no esporte e nem em lugar algum. Não cabe mais nos dias de hoje pessoas com atitudes racistas ficarem impunes. É triste ver uma pessoa que se diz torcedor do Santos cometendo um ato RACISTA.”

Nossa solidariedade ao Bruno.

Reforçamos o que foi publicado domingo em nossas redes sociais:

Se você é RACISTA, por favor, não compareça aos jogos do SANTOS FC, não seja SÓCIO REI e não use nossos produtos oficiais. MELHOR AINDA: deixe de torcer para o Santos. Você NÃO merece esse clube e não é bem-vindo em nossa casa.