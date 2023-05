Em confronto aberto, Bahia e Santos decidem vaga nas quartas de final da Copa do Brasil

Após o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil em casa, o Santos vai para Salvador encarar o Bahia, pelo duelo de volta do torneio. Na Vila Belmiro, a partida terminou em 0 a 0, e agora, as equipes chegam em igualdade de condições para avançar de fase.

O Peixe busca, além da classificação, colocar um fim na sequência de quatro partidas sem vitória. Contra o adversário de logo mais, o alvinegro praiano fará seu terceiro jogo seguido fora de casa. No último fim de semana, o clube foi derrotado pelo RB Bragantino por 2 a 0 pelo Brasileirão.

O Bahia vive uma situação parecida com o Santos. Com um tropeço a mais, o esquadrão de aço não vence há cinco jogos, e tenta na Copa do Brasil colocar um ponto final na seca de bons resultados. No último domingo, o tricolor foi derrotado pelo Internacional por 2 a 0.

Equilíbrio marca o histórico pelo torneio

Nos números gerais do confronto, o Santos leva vantagem sobre o Bahia. Em 58 jogos, o Peixe venceu 27, contra 19 triunfos do tricolor baiano e 12 empates. Além disso, no duelo pelo Campeonato Brasileiro deste ano, o time da Vila Belmiro levou a melhor e venceu por 3 a 0.

Já pela Copa do Brasil, a história é um pouco diferente. Esta é a terceira vez que os dois clubes se enfrentam para decidir uma vaga na competição e, até aqui, o confronto está empatado com uma classificação para cada lado.

O primeiro duelo eliminatório entre as equipes aconteceu em 1998, pelas oitavas de final. O Santos eliminou o Bahia após um empate na ida por 3 a 3 e uma goleada na volta por 5 a 2.

Em 2001, foi a vez do esquadrão de aço dar o troco. Na segunda fase do torneio, o tricolor eliminou o Peixe com duas vitórias por 2 a 0 e assim seguir adiante na competição.

Renato Paiva deve repetir escalação

Sem grandes mistérios, o treinador português deve mandar a campo a mesma equipe do jogo de ida. A única dúvida no Bahia fica por conta do meio de campo, com Ryan e Chávez disputando a vaga.

No mais, o tricolor deve entrar em campo com a formação com três zagueiros e três atacantes, com o trio ofensivo sendo formado por Cauly, Biel e Everaldo.

Provável escalação: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Jacaré, Acevedo, Rezende e Ryan [Chávez]; Cauly, Biel e Everaldo.

Colombiano pode ser novidade na escalação

O técnico Odair Hellmann ganhou uma boa notícia para logo mais. Depois de ficar afastado devido a problemas na coxa direita, o atacante Mendoza voltou a estar disponível e pode pintar entre os 11 iniciais.

Com isso, o jogador deve entrar no lugar de Ângelo e formar o trio de ataque ao lado de Deivid Washington e Soteldo.

Provável escalação: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Deivid Washington e Soteldo.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa-RJ);

Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE);

Assistente 2: Luiz Claudio Regazone (RJ);

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC).