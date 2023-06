Vila Nova busca manter-se próximo da liderança na Série B em duelo contra o Sampaio Corrêa

Em duelo válido pela 10ª rodada do Brasileirão Série B neste sábado (3), o Vila Nova recebe o Sampaio Corrêa no Estádio OBA, em Goiânia, buscando aproximar-se da liderança do campeonato.

Do outro lado, a equipe maranhense tenta evitar maior aproximação com a zona de rebaixamento, além de retomar contato maior com os quatro primeiros colocados na tabela.

Este jogo será transmitido ao vivo pelos canais SporTV e Premiere, para todo o Brasil, a partir das 19h, pelo horário de Brasília. A transmissão ao vivo também ocorrerá pela internet, através do sinal ao vivo do SporTV no site e aplicativo Canais Globo, além do Premiere Play.

Vila Nova tenta manter-se próximo do Vitória

O Vila Nova teve a oportunidade de ouro em assumir a liderança na última rodada, mas acabou sofrendo uma surpreendente derrota para a Ponte Preta, resultado que fez a equipe goiana cair para a terceira colocação. Porém, com os resultados iniciais da 10ª rodada, os goianos caíram para o quarto lugar.

Com um jogo a menos em relação aos seus adversários na parte de cima, o Vila Nova ainda depende apenas de si para assumir a liderança do campeonato. Os goianos possuem 17 pontos, atrás de Novorizontino (17), Criciúma (20) e Vitória (22). Lourenço, suspenso, será o único desfalque.

Sampaio Corrêa está invicto há três jogos

Do outro lado, o Sampaio Corrêa conquistou uma importante vitória contra a Chapecoense, fora de casa, por 1 a 0. Com isso, a equipe vive uma sequência de três jogos de invencibilidade, com duas vitórias e um empate.

Acumulando 12 pontos na tabela, o objetivo da Bolívia Querida nesta rodada é afastar-se da zona de rebaixamento, iniciada pelo Avaí, com 8 pontos. Para este duelo, Fábio Aguiar, Matheus Martins, Pará e Ytalo estão no departamento médico e serão desfalques.

Arbitragem

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima.

Assistentes: Jefferson Cleiton Piva da Silva e Sidmar dos Santos Meurer.

Quarto árbitro: Jean Carlos da Silva Narciso.

VAR: Adriano de Assis Miranda.