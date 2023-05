Em jogo morno, Vila Nova vence Juventude e segue 100% na Série B

Em jogo de poucas ações, o Vila Nova, em casa, conquistou uma importante vitória por 1 a 0 diante do Juventude, em jogo válido pela terceira rodada da Série B, neste domingo (30). Com isso, o time jaconerou sofreu a terceira derrota na competição em três partidas.

Vila começa mostrando sua força como mandante

O Vila Nova começou a partida tomando a iniciativa, enquanto o Juventude tentava amarrar o jogo e escapar nos contra ataques. O Tigre entrou disposto a manter a invencibilidade em casa na Série B, que já é de dez jogos, contando a edição passada (seis vitórias e quatro empates), e conseguiu chegar ao gol aos 24 minutos com Neto Pessoa, de cabeça após cruzamento preciso de Parede. O camisa 9 chegou a seu 12º gol pelo Tigre e o sétimo pela Série B (entre 2022 e 2023).

A equipe do Juventude quase empatou a partida com Reginaldo, que recebeu ótimo lançamento, chutou cruzado na saída do goleiro e a bola passou perto do gol de Junior. Final da primeira etapa com placar de 1 a 0 para os donos da casa.

Vila segura vantagem

A primeira chance do segundo tempo foi do Juventude no primeiro minuto. Em uma jogada de muita disputa na pequena área, a bola sobrou para Zé Marcos, zagueiro do Juventude, que não finalizou bem, mas levou perigo ao gol de Denis Junior.

O Vila Nova, com o tempo, foi se soltando e voltou a ter as mais presença ofensiva, porém esbarrou no último passe. A medida que o cronômetro andava, o Vila recuava cada vez mais para jogar em contragolpe, já os visitantes com extrema dificuldade de criação de jogadas pouco gerou perigo ao Tigre.

O Juventude só voltou a assustar aos 33 minutos, quando o centroavante Rodrigo Rodrigues finalizou de fora da área e exigiu boa defesa de Denis Junior, que, apesar de não ter trabalhado tanto, quando foi exigido deu conta do recado. Já nos acréscimos, aos 47 minutos, Guilherme Parede recebeu pela ponta esquerda, conduziu até a área e finalizou para fora sem levar muito perigo.

Sequência da temporada

O resultado coloca o Vila Nova na sexta colocação da Série B, com seis pontos conquistados em dois jogos. Na próxima quarta-feira (3) às 21h15, o time irá encarar o Avaí, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

Por outro lado, o resultado negativo deixou o Juventude na décima oitava colocação, com zero pontos em duas partidas. A equipe joga novamente também próxima na quarta-feira (3) às 19h, onde irá receber o Guarani de olho na primeira vitória pelo Brasileirão Série B.