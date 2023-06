Dorival comenta novidade na sua formação após derrota: "Não foi ruim"

Na tarde deste domingo (4), o São Paulo de Dorival Júnior foi derrotado pelo Grêmio em Porto Alegre por 2 a 1, e uma novidade para os torcedores do tricolor paulista foi a utilização dos três zagueiros na formação tática da equipe. O gol dos paulistas foi marcado por Calleri de cabeça, o elenco na segunda etapa tentou de todas as formas marcar o gol do empate, mas a falta de eficiência e a boa postura da zaga gaúcha, não permitiram e garantiram a vitória.

Falta de tempo

Foto: Divulgação/São Paulo

O comandante da equipe comentou sobre a sua escolha inovadora para a partida de hoje, e citou a falta de tempo para novos testes.

"Não foi ruim. É natural que nós sempre teremos coisas para melhorar, períodos de treinamentos são mínimos, e independentemente disso houve uma pequena alteração no posicionamento de um ou outro jogador. Não vi problema. Tivemos um segundo tempo bom, com os mesmos três zagueiros. Aquele desequilíbrio de 15 ou 20 minutos talvez tenha nos custado os resultados".

Dura derrota

Dorival também comentou sobre o desempenho da partida de forma geral, e lamentou o desempenho do time na primeira etapa, que foi onde o tricolor paulista tomou os dois gols.

"Acho que no primeiro tempo jogamos com segurança, tranquilidade, fizemos o gol e não tínhamos jogo para desesperarmos. O Grêmio adiantou a marcação e daria possibilidades de contra-ataques, mas não aconteceu. O Grêmio teve domínio do jogo. Voltamos para o segundo tempo com uma mudança de comportamento. Tivemos meio mais preenchido e nos aproximamos, começamos troca de passes e infiltrações. Tivemos boas oportunidades para empatar, mas não aconteceu ".

"Houve um descontrole em 15, talvez 20 minutos no primeiro tempo e pagamos um preço muito alto. Foi bem quando tomamos a virada. O time sentiu, é natural. Espelhamos a marcação, e o Grêmio se sentia muito confortável aqui dentro. Na maioria das vezes com equipe com duas linhas de quatro, o Grêmio saiu com vitórias, então tentamos criar uma situação espelhando a marcação e o posicionamento".

Sequência Complicada

O treinador, para encerrar, falou sobre a importância dos próximos compromissos da equipe, e de como foi o seu planejamento para que os seus jogadores mais importantes estivessem inteiros para esta sequência.

"Decisão é no meio de semana, importância fundamental para a nossa sequência. Eu resguardei um ou outro jogador que tinham cartões. Temos que ter uma equipe forte no fim de semana, mas temos que ter uma equipe forte no meio de semana em uma partida que pode nos dar a classificação e será um jogo decisivo e a possibilidade de uma ida às fases mais importantes da Sul-Americana".

Bola para frente

Foto: Divulgação/São Paulo

Por parte dos jogadores do tricolor, o jovem volante Pablo Maia comentou um pouco do desempenho do time, lamentou a derrota e diz estar com a cabeça já nos próximos jogos.

"Vamos valorizar nosso empenho, porque dominamos o Grêmio na casa deles. Tivemos bola na trave e não fomos felizes de fazer o gol. É seguir trabalhando, todo mundo no mesmo objetivo, um ajudando o outro, para que na quinta-feira na Sul-Americana a gente busque a classificação fora de casa e continue trabalhando".

Próximos Confrontos

O Tricolor Paulista volta aos gramados na próxima quinta-feira (8), em que terá de enfrentar a equipe do Tolima, no Estádio do Morumbi, às 19h. O confronto é válido pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana 2023.