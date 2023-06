São Paulo e Sport se enfrentam valendo vaga nas quartas da Copa do Brasil

São Paulo e Sport se enfrentam nesta quinta-feira (1), às 19h30, no Estádio do Morumbi, valendo uma vaga para às quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Tricolor Paulista venceu por 2 a 0.

Segundo informou o clube paulista, já foram vendidos mais de 41 mil ingressos para a partida. O momento dos donos da casa é mais favorável, com a equipe no G-4 do Brasileirão e invicto desde a chegada de Dorival Júnior. Já o Rubro-Negro vive uma fase ruim, estando no meio da tabela da Série B.

Retrospecto das equipes

Esse será a 52ª vez que os clubes se enfrentam na história. A vantagem está do lado do São Paulo, com 31 vitórias, 11 empates e 9 vitórias do Leão. Sob seus domínios, o Tricolor nunca foi derrotado pelos pernambucanos, são 20 vitórias e dois empates.

Como chegam?

Nesta última quarta-feira (31), o técnico Dorival Júnior fez um trabalho de circuito físico como aquecimento. Depois, a comissão trabalhou os cruzamentos e finalizações e, em seguida, um exercício em campo reduzido. Por fim, houve uma atividade posicional e jogadas de bola paradas, ofensivas e defensivas.

Provável São Paulo: Rafael, Rafinha, Diego Costa (Arboleda), Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Marcos Paulo; Luciano e Calleri.

Já o Sport não poderá contar com o seu principal nome em 2023. Vagner Love está fora do jogo após sentir um desconforto na coxa, ele é o artilheiro do Rubro-Negro na temporada, com 17 gols.

Provável Sport: Renan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Ronaldo, Fábio Matheus e Jorginho; Luciano Juba, Fabrício Daniel e Wanderson.