São Paulo vence Puerto Cabello pela Sul-Americana e encaminha classificação

Na noite desta terça-feira (23), o São Paulo derrotou a equipe da Academia Puerto Cabello por 2 a 0 no Estádio Misael Delgado, em partida válida pela quarta rodada da Sul-Americana 2023, com gols de Wellington Rato e Alisson.

O treinador Dorival Jr. optou por utilizar o elenco "reserva", para que os jogadores mais importante do plantel, possam aguentar os próximos compromissos sem nenhum desgate físico, e previnam lesões. E com os três pontos conquistados nesta noite, o treinador marca história no clube, tendo em vista que é o primeiro comandante a passar invicto pelos seus primeiros 10 jogos no comando neste século.

Os gols da partida, ambos do São Paulo, foram marcados por Wellington Rato, de falta, e Alisson nos últimos lances, fechou o placar do confronto.

Tricolor faz de falta após dois anos

Foto: Divulgação/São Paulo

Nos primeiros momentos do primeiro tempo, os brasileiros tentaram controlar a posse de bola, e criar chances de forma cadenciada, procurando espaços com troca de passes. Entretanto, a primeira chance criada na partida foi dos Venezuelanos, aos 21 minutos da primeira etapa, Lugo acertou a trave do goleiro Rafael, e assustou os tricolores.

Poucos minutos depois, o atacante paulista Juan, cavou uma falta na entrada da área e o juiz aceitou, Wellington Rato cobrou de maneira excepcional, mas contou com uma forcinha do goleiro para abrir o placar, assim quebrando um tabu de dois anos sem gols de falta marcados pelo tricolor do Morumbi. Após o gol marcado, não houve mais grandes chances criadas para nenhum dos lados, e assim, fechando a etapa com vantagem dos brasileiros pelo placar mínimo.

Alisson marca e garante vitória do São Paulo

Foto: Divulgação/São Paulo

Diferentemente da etapa inicial, no segundo tempo o Puerto Cabello iniciou com força total, pressionando o plantel comandado por Dorival, e criou diversas chances no primeiro terço, mais precisamente com uma boa jogada aos 50 minutos, e que Rafael afastou uma bola cruzada na área, e na sobra, os venezuelanos conseguem finalizar com o gol aberto, mas Diego Costa cortou e evitou o empate.

Mesmo com diversas chances criadas, o Cabello pecou muito na eficiência e não conseguiu demonstrar mais perigo algum a meta paulista, e pelo outro lado, o Tricolor Paulista administrou sua vantagem, e ao longo da segunda etapa, foi colocando alguns jogadores que fazem parte dos titulares, para que a vantagem se mantivesse, e que os três pontos fossem garantidos.

E não deu outra, com a entrada de alguns jogadores mais entrosados, a equipe melhorou e não sofreu mais apertos, e já com o resultado garantido, aos 94 minutos, após um escanteio cobrado pelos mandantes, que tinha postado na área dos brasileiros, até o seu goleiro, a zaga brasileira afastou o lance, e o contra-ataque foi formado, Luciano carregou a bola desde o campo defensivo até a área adversária, e tocou para Alisson, que deslocou o goleiro e marcou o gol da vitória tricolor, assim encaminhando a classificação em primeiro lugar do grupo.

Como Ficaram as equipes ?

O Tricolor Paulista, que está em uma ótima fase, com dez jogos de invencibilidade, e com uma equipe extremamente entrosada e preparada para a temporada. Com a vitória desta noite, conta com dez pontos somados na competição, e lidera o grupo D, tendo uma distância de quatro pontos para o vice-líder Tigre, da argentina.

O Puerto Cabello, que atualmente é o líder de sua liga nacional, sofre, e muito, para conseguir pontuar na Sul-Americana, e com a derrota decretada no duelo de hoje, os venezuelanos continuam com pontuação zerada na competição e lanterna do Grupo D.

Próximos Compromissos

São Paulo

O Tricolor volta aos gramados no próximo sábado (27), e terá de enfrentar a equipe do Goiás, às 21h no Morumbi. O duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Puerto Cabello

Os venezuelanos voltam a campo somente no dia 6 de Junho, em que terão de enfrentar a equipe do Tigre, no Estádio Jose Dellagiovanna às 21h. O Confronto é válido pela quinta rodada da Conmebol Sul-Americana 2023.